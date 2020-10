L’Ajuntament de Quart de Poblet concedeix 202 ajudes especials a comerços afectats per la crisi del COVID

Connect on Linked in

Dins del Pla de Recuperació Econòmica i Social, el Consistori ha destinat 904.600 euros a mesures de promoció econòmica i impuls comercial i empresarial

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha aprovat la concessió de 202 ajudes econòmiques, amb una quantia total de 114.332 euros, destinades a persones autònomes amb establiment o local comercial en el municipi que s’hagen vist afectades per les mesures decretades per a frenar la COVID-19. Cada establiment rebrà 566 euros, la qual cosa correspon al 30% de la quota mensual sobre la Base Mínima de cotització en el RETA.

Aquesta línia d’ajudes forma part del Pla de Recuperació Econòmica i Social, dotat amb 1,5 milions d’euros, que l’Ajuntament ha posat en marxa amb l’objectiu de fer costat a tota la ciutadania, però especialment als col·lectius més vulnerables, davant la pandèmia sanitària que s’està vivint.

Durant el termini de presentació de sol·licituds, que va tindre lloc del 29 de juny al 31 de juliol i es va realitzar de manera telemàtica, l’àrea de Promoció Econòmica i Comerç va donar suport a les persones interessades per a facilitar la gestió del tràmit. En total es van presentar 233 sol·licituds, de les quals només es van denegar set per no complir algun dels requisits estipulats en les bases. En el cas de les 24 restants, es tractava de persones pertanyents a un mateix comerç, per la qual cosa no es va duplicar l’ajuda.

Dels 202 negocis beneficiaris, 106 estan regentats per dones i són el sector del comerç al detall i el de l’hostaleria els que més les han sol·licitades. En tot cas, els beneficiaris i beneficiàries havien de tindre reconeguda la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

La informació pot consultar-se en la web municipal quartdepoblet.org, en http://onlineqdp.com:4545/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contingut=10071&tipus=6&nivell=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca. D’igual manera, des de l’àrea de Promoció Econòmica i Comerç s’atendran tots els dubtes en el telèfon 961536210, extensió 256.

Pla de Recuperació Econòmica i Social

El Pla de Recuperació Econòmica i Social de l’Ajuntament de Quart de Poblet inclou un paquet de mesures socials, econòmiques i laborals, que es vertebra entorn de dos grans blocs principals, el programa social i el centrat en la recuperació del teixit comercial i empresarial, atenent d’aquesta manera els aspectes més sensibles en aquesta situació.

Dotat amb 1’5 milions d’euros, es caracteritza per la seua flexibilitat, ja que compta amb un fons de contingència de 279.000 euros que permet continuar destinant diners on més es necessite, en el cas que s’identifiquen i avaluen noves necessitats.

En l’àmbit social, s’ha destinat un importa total que supera els 200.000 euros, amb el qual es reforça l’ampli catàleg de cobertures socials ja existents, i les mesures extraordinàries de caràcter urgent que s’han creat amb la crisi.

Quant a les mesures de promoció econòmica i impuls comercial i empresarial, entre les quals es troba l’ajuda a autònoms, s’han mobilitzat 904.600 euros. Aquest paquet inclou també actuacions de promoció de l’ocupació i d’assessorament específic a persones joves i emprenedores del municipi, a més d’un pla d’estímul comercial i un pla de recuperació econòmica.