L’Ajuntament de Quart de Poblet continua la seua labor per la corresponsabilitat

L’Estat d’Alarma agreuja la situació de desigualtat entre homes i dones en les llars



La corresponsabilitat significa igualtat, igualtat a l’hora d’assumir deures i de compartir les tasques del dia a dia. Tradicionalment, s’ha assignat el rol de cuidadores i responsables en totes les qüestions relacionades amb la família i la llar a les dones, obligant-les a suportar una doble càrrega de treball. Aquesta problemàtica s’ha aguditzat més si cap durant l’estat d’alarma, tal com ha detectat l’Ajuntament de Quart de Poblet a través de les atencions diàries que ha realitzat des de Casa de la Dóna durant els últims mesos.

Davant això, l’equip tècnic especialitzat ha posat en marxa una àmplia campanya per la corresponsabilitat, sota el lema “Corresponsabilitat és igualtat. Cuidar de les nostres famílies és responsabilitat d’homes i dones”, amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania sobre la importància del repartiment igualitari de tasques i cures entre homes i dones. Aquesta primera acció, emmarcada dins d’un programa més ampli que s’anirà desenvolupant en diferents àmbits, posant especial atenció en la prevenció i l’educació, cerca donar a conéixer aquest concepte de corresponsabilitat, alié encara per a moltes persones.

A més, a través d’aquesta iniciativa es pretén donar visibilitat a la importància i l’esforç que suposen les cures, imprescindibles en tots els àmbits de la vida, mentre es desmitifica la visió romàntica d’aquests, donant-li la categoria i rellevància que mereixen.

Per a això, s’ha llançat una campanya la imatge de la qual ha sigut dissenyada per la reconeguda il·lustradora valenciana, Mar Hernández, més coneguda com Malota.

Amb aquesta il·lustració es busca en tot moment crear impacte i generar una reflexió en tota aquella persona que la veja, mostrant que les cures són una labor diària i imprescindible que ha de donar-se en corresponsabilitat. Així, des de la metàfora del jardí, ens aproxima a les cures i la responsabilitat compartida per a construir un ecosistema familiar igualitari i per extensió una societat més justa. En aquest sentit, Malota destaca que “s’observen gran quantitat de plantes, flors i fruits madurs que simbolitzen una societat plural que creix en harmonia”.

Quart és Igualtat

La conciliació de la vida personal, laboral i familiar ha sigut especialment difícil en temps de confinament, on els centres escolars o els de cures de persones majors o persones amb discapacitat han romàs tancats, traslladant a les llars i majoritàriament a les dones aquestes tasques de cures i educació, que s’han sumat al teletreball.

Per aquest motiu l’Ajuntament de Quart de Poblet considera essencial continuar formant a la ciutadania perquè continue avançant en la cultura de la igualtat i el demostra constantment a través de la seua dedicació i la seua aposta per activitats que la promouen, seguint l’III Pla Municipal d’Igualtat entre dones i homes “Quart és Igualtat” 2017-2021.

De fet, una de les principals línies de treball que es duu a terme des del Consistori, i que precedeix aquesta campanya, és educar a l’alumnat dels centres educatius del municipi en la desconstrucció de rols i estereotips i la visibilització de la importància de desenvolupar-nos com a persones en tots els àmbits de la vida, independentment que siguem homes o dones.

D’altra banda, entre les activitats recentment realitzades destaca la conferència online de Towanda Rebels sobre pornografia i prostitució, organitzada per la Casa de la Dóna i el Consell de Joventut, en la qual es van tractar qüestions relacionades amb la sexualitat que van poder ser debatudes per tot el públic.

Atencions a casa de la Dóna

Durant l’estat d’alarma la Casa de la Dóna ha continuat parant atenció a les dones víctimes de violència de gènere del municipi de manera telemàtica, així com ha mantingut els seus serveis d’assessoria jurídica i atenció psicològica. En total, s’han realitzat 300 intervencions, entre les quals cal destacar 21 primeres atencions per nous casos de violència de gènere, que s’han vist incrementats en els últims mesos. Quant al servei d’assessoria jurídica, s’ha donat atenció presencial fins a 12 ocasions.