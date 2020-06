L’Ajuntament de Quart de Poblet continua les labors de condicionament dels seus centres escolars

Print This Post

S’han invertit 33.810 euros en diferents actuacions de millora de l’accessibilitat, creació de zones verdes i reparacions en diverses instal·lacions

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha emprat els mesos de confinament per a dur a terme diverses actuacions de condicionament en els centres escolars públics del municipi. En total s’han invertit 33.810 euros en diferents obres de millora de l’accessibilitat, creació de zones verdes i reparacions de diverses instal·lacions en quatre col·legis públics.

En el CEIP Villar Palasí s’ha aprofitat per a crear noves zones verdes i s’han millorat les rampes d’accés al pavelló i a les pistes confrontants per a facilitar el passe a les persones amb mobilitat reduïda. A més, s’ha condicionat tota la zona d’al voltant del pavelló, substituint la terra per una vorera de tres metres d’ample, evitant així que aquesta s’introduïsca a l’interior del recinte. Finalment, s’han realitzat xicotetes reparacions en el porxo de l’entrada de l’edifici de primària i s’han reparat les baixants l’edifici d’infantil.