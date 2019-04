L’Ajuntament de Quart de Poblet crea una guia industrial i comercial digital que visibilitza el teixit empresarial local

Print This Post

El projecte “En Clau” consisteix en una pàgina web i una APP per a telèfons intel·ligents i tablets

L’Ajuntament de Quart de Poblet, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació, que dirigeix Juan Medina, ha informat de la posada en marxa d’una eina web, En Clau Empresarial i Industrial, que naix amb l’objectiu principal de posar en valor i visibilitzar el teixit econòmic municipal, actuant com a guia d’activitats empresarials, industrials, comercials, professionals i de serveis.

Consta d’una pàgina web i una APP per a telèfons intel·ligents i tablets, que contenen informació dels polígons industrials Masia d’Espi, en l’avinguda Comarques del País Valencià i Nou d’Octubre, en l’avinguda Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, així com del nucli urbà del municipi. Aquesta eina forma part del Pla d’Acció Socioeconòmic Ambiental en l’Àrea Empresarial i Industrial de Quart de Poblet, cofinançada per l’IVACE, amb els objectius de millorar, modernitzar i promocionar les àrees industrials i empresarials locals.

Donar-se d’alta en la plataforma comporta diferents avantatges per a les empreses. La primera és l’existència d’un cercador intel·ligent, en el qual es pot accedir a les empreses no solament pel seu nom o sector, sinó pels productes o serveis que ofereixen, amb la qual cosa facilita la cerca de proveïdors.

Dona major visibilitat al negoci, ja que a més d’estar disponible a través dels filtres o el cercador, li apareix a les persones que òbriguen l’aplicació prop d’on es troba situat.

No és un simple directori, sinó que els clients potencials poden veure els productes o serveis actualitzats que ofereix una empresa dins de la pròpia plataforma. Es poden publicar ofertes o esdeveniments, que estaran disponibles immediatament en l’aplicació i els clients arriben fins a la porta de l’empresa gràcies al GPS.

En definitiva, es tracta d’una eina que ajuda a millorar la visibilitat i promoció augmentant les possibilitats de venda. El pla al qual s’adscriu la seua posada en marxa comporta també l’execució de sengles projectes de millora de dues de les àrees industrials de Quart: El Polígon Nou d’Octubre i el Polígon Masia d’Espí, amb l’objectiu de reordenar-los, millorar la seua imatge dotant-los de més espais verds i connectar-los amb el casc urbà i amb altres poblacions mitjançant un carril bici. Les obres estan ja molt avançades.