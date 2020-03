L’Ajuntament de Quart de Poblet es reuneix amb els veïns i veïnes davant el pròxim inici de les obres de l’aparcament municipal Balcó del Túria

Print This Post

El nou pàrquing gratuït dotarà amb més de 200 places a un barri que es caracteritza per la falta de garatges



Aquest projecte EDUSI compta amb un pressupost de 2.400.000 euros

Quart de Poblet, 06 de 2020

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, acompanyada pel regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible i director de la EDUSI, Juan Medina, i l’equip tècnic de l’àrea d’Urbanisme, s’ha reunit amb les veïnes i veïns del barri del Rio Túria davant el pròxim inici de les obres de construcció del futur aparcament municipal Balcó del Túria, que comptarà amb 221 places d’estacionament.

A través d’aquesta primera reunió s’ha explicat amb detall a la ciutadania aquest projecte, atenent les seues propostes i qüestions, fent-la partícip des del primer moment del desenvolupament de l’obra. Així, després d’aquesta, es constituirà la comissió de seguiment, conformada per les veïnes i veïns interessats, a través de la qual s’informarà periòdicament del desenvolupament de l’actuació.

En la seua intervenció, Martínez ha destacat la importància de crear mecanismes d’interlocució eficaces i ràpids entre l’administració i la ciutadania amb l’objectiu de solucionar els diferents inconvenients que puguen anar apareixent durant la construcció.

L’aparcament municipal Balcó del Túria, en el qual s’invertiran 2.400.000 euros, és un dels projectes cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya (POPE) 2014-2020 per a les estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Intel·ligent (EDUSI).

Un dels principals objectius que es persegueix amb aquest nou aparcament públic i gratuït és dotar d’un pàrquing al barri del Rio Túria, que es caracteritza per la falta de garatges privats, mentre s’aconsegueix reduir el trànsit rodat a l’interior del nucli urbà, disminuint l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle i contaminants i la contaminació acústica.

D’igual manera, seguint aquesta línia darrere de la sostenibilitat, el disseny del pàrquing es caracteritza per incloure sistemes oberts i permeables, que permetran que tant la ventilació com la il·luminació siguen naturals. A més, comptarà amb xicotetes zones verdes, així com amb un Sistema Urbà de Drenatge Sostenible (SUDS), que recollirà les aigües pluvials que es generen en la plataforma i les infiltrarà al subsòl i a la conca fluvial.

El pàrquing comptarà amb un sistema intel·ligent de gestió de places, que permetrà un ús senzill i ràpid a les veïnes i veïns de Quart de Poblet. A més, per a la seguretat d’usuàries i usuaris s’implantarà un circuit de videovigilància intel·ligent.

L’actuació, a més, contempla millorar l’entorn urbà, aportant un nou espai que servisca com a punt de trobada i reunió per a la ciutadania. Per a això, la coberta de l’aparcament es convertirà en zona de vianants convertint-se en una gran plaça pública que, a més de donar accés directe a l’aparcament, comptarà amb espais multifuncionals i una plataforma d’accés al Parc Fluvial del Túria, que constituirà un mirador immillorable d’aquest espai natural.

Al final de la plaça, es desenvoluparà l’esmentada zona coberta que proporcionarà ombra, pensada especialment per a les estacions estivals, i que servirà com a espai per a la celebració d’esdeveniments. Aquest serà el punt de major elevació, la qual cosa permetrà gaudir de la millor panoràmica del riu.

Xarxa d’aparcaments gratuïts

Quart de Poblet compta amb una potent xarxa d’aparcaments, municipals i gratuïts, que es troben distribuïts per tot el municipi, apostant sempre per una localització allunyada del cas urbà en una clara defensa de la sostenibilitat.

En total, el municipi ja compta amb set pàrquings gratuïts que doten al municipi d’entorn de les 1.554 places d’estacionament.

Recentment, el mes de febrer, es va obrir un nou aparcament, situat al carrer Roll dels Eres, que compta amb més de 500 places. La seua localització al costat del metre el converteixen en un aparcament dissuasiu amb el qual es volen potenciar els desplaçaments en mitjans de transport sostenibles.