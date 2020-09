L’Ajuntament de Quart de Poblet es reuneix amb la coordinació del Centre de Salut per a col·laborar en la millora de la prestació sanitària

Connect on Linked in

El Consistori cedeix un local municipal per a la campanya de vacunació de la grip que començarà a l’octubre

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, acompanyada per la regidora de Salut Pública, Lucía Fernández, va rebre a la nova coordinadora del Centre de Salut amb l’objectiu de participar en el disseny de noves estratègies que milloren les actuals condicions de prestació dels serveis per a la població de Quart de Poblet.



En la reunió, mantinguda el 24 de setembre a l’Ajuntament, Martínez, va tornar una vegada més a posar-se a la disposició del Departament de Salut de Manises i es va interessar per qüestions com l’atenció primària presencial i la qualitat de les comunicacions amb el centre.



En aquest sentit, la coordinació va assegurar que s’ha treballat en l’augment de les atencions presencials, seguint en tot moment els protocols de seguretat i higiene establits per les autoritats sanitàries.



De cara a la campanya de vacunació de la grip, davant les dificultats que la pandèmia global suposa per al seu normal desenvolupament, l’alcaldessa va oferir un espai municipal, degudament condicionat, perquè aquesta es puga dur a terme adequadament.



L’Ajuntament també s’ha oferit a col·laborar en la campanya de difusió i comunicació per a, d’una banda, aconseguir que aquells veïns i veïnes pertanyents a grups de risc acudisquen a vacunar-se i, per un altre, informar degudament la ciutadania dels passos a seguir per a això.



Des de l’inici de la crisi, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha mantingut una actitud proactiva en els assumptes relacionats amb la prestació sanitària en el municipi i, amb la finalitat de millorar les condicions del servei, ha mantingut nombroses comunicacions, tant amb la coordinació del centre de salut com amb la gerència del departament. Aquestes gestions s’han traduït en la col·locació de carpes a les portes de l’edifici per a millorar la situació de les persones que esperaven el seu torn, així com la gestió dels cossos de Protecció Civil i Creu Roja per a atendre els veïns i veïnes que es desplaçaven fins al centre de salut.