L’Ajuntament de Quart de Poblet impulsa la creació d’ocupació en el municipi a través d’un nou conveni de col·laboració empresarial

Amb quasi una vintena d’acords signats, el Consistori està desenvolupant una potent política activa per a facilitar la inserció laboral

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha signat un nou conveni de col·laboració amb l’empresa Comercial Projar a través del qual l’entitat es compromet a donar prioritat als veïns i veïnes de Quart de Poblet en els seus processos de contractació de personal. Un acord que forma part de les línies d’actuació per a promoure i activar l’ocupació local que des de l’equip de govern porten anys promovent-se.

Durant l’acte, l’alcaldessa, Carmen Martínez, ha agraït a l’empresa la seua implicació amb el municipi i ha destacat la importància de continuar treballant al costat del teixit empresarial per a generar i potenciar l’ocupació a Quart de Poblet, beneficiant-se així tant la ciutadania com el sector productiu.

Per a això, la mercantil posarà en coneixement de l’Ajuntament les necessitats de personal que a cada moment presenten, així com les expectatives de creixement empresarial que puguen donar lloc a la inserció o reinserció laboral en la localitat, i recorrerà a l’oficina d’ocupació municipal per a realitzar les contractacions necessàries. Per part seua, el Consistori facilitarà a l’entitat tota la informació referent a les demandes d’ocupació existents en el municipi.

Des de 2011 s’han signat quasi una vintena de convenis principalment amb empreses situades a Quart de Poblet, però també amb associacions i negocis de poblacions pròximes. A través de la implementació d’aquesta política activa de dinamització econòmica i empresarial, es busca enfortir i promocionar activitats d’inversió i desenvolupament del teixit econòmic, facilitant l’accés a l’ocupació i a les ofertes de formació, especialment a aquelles persones que es troben en situació de desocupació.

A la signatura també han assistit el regidor de Promoció Econòmica, Ángel Lorente, Rafael Bolinches, gerent de Projar, i Alejandra Pintos, directora de màrqueting i presidenta d’AEQP.