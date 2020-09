L’Ajuntament de Quart de Poblet impulsa la mobilitat sostenible també en el sector empresarial del municipi

Connect on Linked in

Amb motiu de la SEM, el Consistori i la cooperativa Consum acorden actuacions i mesures destinades a promocionar els mitjans de transport sostenibles

L’Ajuntament de Quart de Poblet continua la seua labor per a convertir-se en una ciutat intel·ligent, accessible i sostenible, un treball transversal en el qual s’implica no sols a totes les àrees municipals, sinó també a tots els actors socials i econòmics del municipi. És el cas del treball col·laboratiu que el Consistori ha posat en marxa al costat de la cooperativa de supermercats Consum per a fomentar l’ús de mitjans de transport sostenibles.

Així, dins de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre, l’entitat s’ha compromés a habilitar aparcaments de bicicletes en les seues instal·lacions, a més d’incorporar una electrolinera, un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Per part seua, l’Ajuntament continuarà amb la seua labor de crear itineraris per als vianants i *ciclables que permeten una connexió segura i favorable en el municipi, impulsant així l’ús de la bicicleta i la marxa a peu com a manera de desplaçament per a efectuar les compres.

D’altra banda, la cooperativa també ha posat en marxa un projecte pilot de vehicles elèctrics de motricitat assistida (VEMA). Es tracta de la incorporació progressiva de bicicletes elèctriques per a repartiment a domicili, promovent així l’ús d’aquest mitjà de transport per al seu nou servei de compra online. El projecte, que fins al moment s’ha implantat en cinc botigues, té l’objectiu d’introduir aquest servei en la resta de supermercats per a, d’aquesta manera, accedir a nuclis urbans on la circulació està restringida als residents i, alhora, reduir les emissions de CO₂ a l’atmosfera.

Amb aquestes accions, sumades a diverses campanyes de sensibilització i a les actuacions que recull el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i Intel·ligent, a través del qual ja s’han dut a terme millores en la xarxa viària, es busca reduir l’impacte ambiental causat pel transport, contribuint així a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, i conscienciar a la població sobre la importància de protegir el medi ambient i continuar prosperant cap a un futur sostenible.