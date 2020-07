L’Ajuntament de Quart de Poblet impulsa un taller per a víctimes de violència de gènere

Connect on Linked in

Durant l’estat d’alarma l’equip tècnic va realitzar 21 atencions primàries per nous casos de violència de gènere i 239 seguiments

Desafortunadament la violència de gènere és una problemàtica que continua estant hui dia molt present en la societat i que s’ha vist fins i tot més agreujada durant els mesos de confinament, ja que moltes dones han hagut de conviure durant 24 hores al dia, tots els dies, amb el seu agressor. Conscient d’aquesta situació, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha posat en marxa un taller dirigit a dones víctimes de violència de gènere amb l’objectiu de brindar-los un espai en el qual se senten lliures i puguen millorar la seua salut física i mental.

El taller ha constat de sis sessions, de dues hores de duració cadascuna, en el qual les assistents han aprés tècniques per a reduir els seus nivells d’estrés, controlar les seues emocions i conéixer-se millor les unes a les altres amb la finalitat de crear xarxes de suport mutu i entre iguals. A més, s’ha oferit un servei de *ludoteca per a facilitar que les dones pogueren assistir al curs i assegurar que aquestes descansaren durant aqueixes hores de la cura dels seus fills i filles, al qual es veuen obligades normalment perquè no disposen d’altres suports. En total, han sigut huit les dones que s’han beneficiat d’aquest taller en el qual han pogut gaudir d’un espai i temps en exclusivitat per a elles mateixes en un entorn natural, a l’aire lliure.

L’Ajuntament ha volgut romandre al costat de les dones víctimes de violència de gènere en tot moment durant l’estat d’alarma, assegurant l’assistència i suport necessaris. Durant aquest període, l’equip psicològic de Casa de la dona va realitzar 21 atencions primàries per nous casos de violència de gènere i 239 seguiments, una dada que posa sobre la taula la necessitat de continuar fent costat a aquestes dones i de continuar impulsant iniciatives com aquest taller.

Una altra de les realitats que s’ha vist agreujada durant l’estat d’alarma ha sigut la falta de corresponsabilitat en la llar i la família. Per això, l’Ajuntament ha posat en marxa una àmplia campanya per la corresponsabilitat, sota el lema “Corresponsabilitat és igualtat. Cuidar de les nostres famílies és responsabilitat d’homes i dones”, amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania sobre la importància del repartiment igualitari de tasques i cures entre homes i dones.

Es recorda que en cas d’emergència s’ha de cridar al telèfon d’atenció a les víctimes de violència de gènere, el 016, o bé a la policia nacional, al 091, a qualsevol hora del dia.