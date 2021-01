L’Ajuntament de Quart de Poblet incorpora nous cotxes sostenibles a la seua flota de vehicles

Connect on Linked in

La Policia Local comptarà amb els dos primers cotxes patrulla híbrids i la Brigada Municipal amb una furgoneta 100% elèctrica

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha fet un pas més dins de la seua transformació cap a una ciutat intel·ligent i sostenible i ha incorporat quatre cotxes ecològics nous a la seua flota. D’aquesta manera, l’equip de govern continua desenvolupant les seues polítiques de defensa i respecte al medi ambient a través d’una labor transversal, conjuminant línies de conscienciació i foment de la sostenibilitat entre la ciutadania, amb l’adaptació de les instal·lacions i serveis municipals.

Així, després de la finalització del rènting amb el qual comptava el Consistori, s’ha decidit triar opcions més ecològiques per als transports de les quals disposa la institució, seleccionant modalitats elèctriques o híbrides. En concret, la Policia Local ha incorporat dos cotxes patrulla híbrids, més adequats perquè es tracta de vehicles que s’empren 24 hores seguides sense interrupcions. Per part seua, la Brigada Municipal comptarà amb una furgoneta 100% elèctrica i una altra també híbrida.

L’alcaldessa, Carmen Martínez, acompanyada pel regidor de Mobilitat Urbana Sostenible, Bartolomé Nofuentes, ha rebut hui els nous transports, que ja es troben en funcionament. Es tracta d’una clara aposta municipal per reduir les emissions de CO₂ i la contaminació acústica, fent de Quart de Poblet un espai amable que vela per la salut i la qualitat de vida de veïnes i veïns.

Aquesta actuació se suma a altres iniciatives empreses, com el disseny de carrils bici que connecten el nucli urbà i els polígons industrials, les campanyes per a potenciar el reciclatge entre la població i el sector comercial local o el condicionament d’instal·lacions com la piscina municipal o l’enllumenat públic per a ser més eficients energèticament.