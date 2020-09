L’Ajuntament de Quart de Poblet inverteix 48.254 euros en l’adequació dels contenidors soterrats

Print This Post

S’ha col·locat una planxa antilliscant en el paviment per a millorar la seua accessibilitat

Amb l’objectiu de millorar el sistema de gestió de residus i evitar problemàtiques higièniques en el municipi, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha invertit 48.254 euros en l’accessibilitat i condicionament de les illes dels contenidors soterrats.

En concret, l’actuació, que es realitza en cadascun dels cinc contenidors de les illes més afectades, se centra en incrementar la funcionalitat d’aquests, canviant el paviment de rajoles de formigó per una xapa de llàgrima més lleugera. Així, la base se substitueix per un bastidor i planxes antilliscants que asseguren una accessibilitat total per al seu ús.

A més, s’ha procedit a una actuació de neteja i bombament de fossats i a l’adequació de l’escolament de l’aigua en aquestes zones.

Amb la substitució de paviment interior i execució de canalitzacions perimetrals de drenatge, l’Ajuntament ha optat per una opció que, a més de ser més econòmica, atén criteris paisatgístics i de inclusividat.

Aquests criteris d’accessibilitat, actuacions inclusives i bones pràctiques, s’engloben dins de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat de Quart de Poblet, avalada i cofinançada pel Ministeri d’Hisenda i Funció Públiques (Direcció General de Fons Comunitaris), en el marc de l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador a la Unió Europea.

De manera paral·lela, l’Ajuntament continua desenvolupant una àmplia campanya per a donar a conéixer la nova ordenança de residus, centrant-se en potenciar el reciclatge i evitar les conductes incíviques. Actualment, s’està advertint a les empreses, comerços i veïns i veïnes que no respecten aquesta ordenança, recordant que les infraccions greus poden arribar a sancionar-se amb fins a 3.000 euros.