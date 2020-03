L’Ajuntament de Quart de Poblet ja té Whatsapp per a emergències i incidències municipals

Connect on Linked in

A través de la campanya Quart de Poblet en el teu mòbil, la ciutadania pot rebre i consultar de manera senzilla i automàtica totes les informacions del municipi

La població de Quart de Poblet ja compta amb un nou canal de comunicació amb el Consistori: el grup de difusió de Whatsapp, creat amb l’objectiu de fer arribar de manera directa i còmoda informacions rellevants per a la ciutadania. El seu funcionament és molt senzill, les persones interessades tan sols hauran de manar per Whatsapp la paraula ALTA al número de telèfon 667916120. A continuació, en un termini màxim de tres dies hàbils, rebran un missatge de confirmació.

Desenvolupat des de l’àrea de Comunicació i Govern Obert que dirigeix el regidor Jose Acosta, es tracta d’un canal unidireccional a través del qual es faran arribar notificacions sobre emergències i incidències com la cancel·lació de les classes davant alertes per pluges, talls de trànsit notables o incidències de certa consideració en serveis de subministraments. A més, tan sols es faran comunicacions d’interés general i de periodicitat establida com el calendari tributari i l’agenda cultural, evitant així un enviament massiu d’informacions.

D’aquesta manera, s’assegura que totes aquelles persones amb vinculació amb el municipi siguen coneixedores de situacions que els afecten directament a través d’un canal oficial i segur i, sobretot, que manegen en el seu dia a dia, facilitant el seu ús.

Un altre dels objectius que es persegueix és el de millorar la comunicació municipal i acabar amb les informacions incompletes i inexactes que moltes vegades es propaguen a través de les xarxes socials causant confusió entre la ciutadania.

Aquesta nova via de comunicació és unidireccional, per la qual cosa les persones usuàries no podran enviar missatges ni cridar al número de telèfon, per a aquesta mena d’accions podran emprar l’APP municipal o el telèfon 961536210.

Comunica’t a través de l’APP municipal

Si bé el canal de Whatsapp és unidireccional, el Consistori també compta amb l’APP municipal, una eina que permet a la ciutadania comunicar-se directament amb l’Ajuntament, complementant-se tots dos canals.

Així, d’una banda, l’APP dóna l’opció a les veïnes i veïns de comunicar propostes, suggeriments o de fer arribar incidències detectades en la via pública. Aquestes comunicacions són respostes de manera periòdica pel Consistori, agraint l’aportació veïnal i explicant el curs d’acció que se seguirà en cada cas.

Mentre que d’altra banda, la població pot consultar totes les informacions municipals com les notícies, l’horari dels serveis i instal·lacions públics i la seua ubicació, el calendari de les farmàcies de guàrdia o la programació cultural.

A més, per a ajustar el servei a les preferències de les persones usuàries, es poden activar de manera senzilla i intuïtiva les alertes que volen rebre’s. Així, les persones que estiguen interessades a mantindre’s informades sobre les convocatòries de beques, ocupació o tallers, per exemple, només hauran de marcar amb un clic la corresponent casella per a ser notificades d’això.