L’Ajuntament de Quart de Poblet millora la il·luminació i redueix el consum elèctric en més d’un 50%

Les actuacions s’han realitzat als carrers Pare Jesús Fernández i Literat Azorín i s’ha invertit una partida de 45.000 euros

Continuant amb les seues polítiques de desenvolupament urbà sostenible, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha realitzat millores en la il·luminació dels carrers Pare Jesús Fernández i Literat Azorín, dues vies centrals del municipi que solen trobar-se molt concorregudes. Amb una inversió de 45.000 euros, s’ha actuat sobre 86 punts de llum, instal·lant lluminàries a cinc metres d’altura en el pas per als vianants de la vorera, s’han renovat els leds i s’han incorporat lluminàries intermèdies en cada fanal.

Gràcies a aquesta intervenció, no sols s’ha reforçat la il·luminació de tots dos carrers, millorant la seguretat de la zona, sinó que permetrà reduir el consum elèctric d’aquesta zona en un 52’5%.

El treball s’està desenvolupant en dues fases, la primera d’elles abasta el carrer Pare Jesús Fernández, entre la rotonda i l’encreuament amb el carrer Mare Asunción Soler, que està a punt de finalitzar; i la segona, començarà la setmana del 8 de febrer i s’actuarà sobre el carrer Azorín, a més de concloure amb el tram restant del carrer Pare Jesús Fernández.

Des del Consistori es continua travant per adequar les instal·lacions i llocs públics per a convertir-los en espais pensats per a la convivència de la ciutadania des del respecte al medi ambient i l’accessibilitat.