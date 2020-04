L’Ajuntament de Quart de Poblet ofereix acompanyament virtual a les seues Aules de Majors

Connect on Linked in

L’objectiu és combatre l’aïllament social i la soledat d’aquest col·lectiu durant el confinament



Les persones majors són un dels col·lectius més vulnerables en aquesta crisi sanitària originada per la COVID-19. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha posat en marxa diverses iniciatives per a atendre totes les seues necessitats i no deixar-les soles. Un total de 189 persones de la tercera edat, participants de les Aules de Majors, estan rebent acompanyament virtual totes les vesprades a través de videoconferències en grups reduïts.

Aquesta iniciativa naix amb la intenció de combatre l’aïllament social i la soledat que pot patir el col·lectiu, ara que, a causa de les restriccions dels desplaçaments, no poden rebre visites dels seus familiars i amics; també es pretén reduir l’estrés que puga ocasionar-los aquesta extraordinària situació. Les videollamadas es realitzen a través de WhatsApp, en grups reduïts de tres persones, que van alternant-se al llarg de la setmana.

A més de realitzar l’acompanyament virtual, durant les videollamadas es realitza un seguiment de les activitats i tasques que el personal d’atenció psicològica està fent arribar, a través del correu electrònic, als i les participants dels grups de Desenvolupament Personal, Memòria, Taller d’Estimulació Cognitiva i Escacs, que s’han mantingut actius de manera online pese a l’estat d’alarma.

D’altra banda, encara que gran part de les persones que assisteixen regularment als cursos d’Aules de Majors estan habituades a treballar amb telèfons intel·ligents o Tauletes, ja que han rebut formació en TICS per part de l’associació Jovesolides, aquestes videoconferències són una bona manera perquè es familiaritzen encara més amb aquests dispositius.

Donada el bon acolliment que ha tingut aquesta iniciativa entre el col·lectiu de persones majors, l’Ajuntament continuarà treballant en aquesta línia per a arribar a més part de la població major del municipi i facilitar-los el confinament. En aquest sentit, fa setmanes es va posar en marxa un servei d’acompanyament telefònic a la disposició de totes les veïnes i veïns de Quart de Poblet majors de 64 anys amb la finalitat de promoure el seu benestar personal i psicològic. Així mateix, des de l’inici de l’estat d’alarma s’han reforçat els serveis socials municipals d’ajuda a domicili, que inclou serveis com l’ajuda en la compra diària o el lliurament de medicaments en el domicili a les persones majors; aquest últim pot sol·licitar-se de manera telefònica en el 961548008 de 9 a 14 hores.