L’Ajuntament de Quart de Poblet ofereix espais als centres educatius i reforça el personal de neteja de cara al pròxim curs

Connect on Linked in

Davant l’inici d’un nou curs marcat per una pandèmia global que està obligant a redoblar els esforços des de tots els fronts, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha treballat incansablement per a, des de les seues competències i possibilitats, garantir més que mai unes escoles segures i un accés igualitari a l’educació, posant-se a la disposició de la resta d’institucions i actors socials.

Després de les últimes reunions mantingudes amb la comunitat educativa, l’Ajuntament ha anunciat que, davant la possibilitat de requerir-se aules per a desdoblegues o reforços, posa a la disposició dels centres diferents espais susceptibles de ser usats: les cases de joventut, les aules de Trenquem Barreres, les aules d’informàtica de Quart Jove, el Espai de Creació Jove, diferents aules de la Escola de Música La Va unir en la seua seu, com en el Centre Cultural el Casino i les aules de l’Agrupació Musical l’Amistat. A més, s’han oferit espais públics oberts condicionats, com a parcs, places o el llit del riu.

L’accés als col·legis estarà controlat, amb espais senyalitzats per a poder organitzar l’entrada de l’alumnat, especialment pensat per a aquells xiquets o xiquetes amb dificultats d’accessibilitat, i la policia col·laborarà durant els primers dies per a assegurar que no es produeixen aglomeracions.

Una altra de les principals mesures implementades ha sigut l’increment en neteja i desinfecció en els centres d’Educació Primària, tant en les condícies, com en tots els elements comuns (poms, passamans, claus de llum…), incloent les noves zones i espais habilitats. Un augment de 178 hores en la neteja que impliquen una inversió mensual de 147.870 euros.

D’igual manera, l’Ajuntament ha reforçat el personal, amb fins a dos conserges més, a més, hi haurà un conserge itinerant per a donar suport a tots els centres, i s’ha posat a la disposició dels centres material complementari, com a taules i cadires o tanques, per a poder utilitzar en espais oberts.

Quant al servei Matinal Xiquets i Xiquetes, també tornarà a posar-se en marxa aquest curs, amb un augment de monitors i monitores en tots els centres, l’adequació amb espais més amplis i un increment en la neteja i la desinfecció.

Un dels principals problemes que ha preocupat el Consistori des de l’inici de la crisi sanitària i el confinament, ha sigut la bretxa digital, que dificultava l’accés a l’educació en igualtat de condicions per a tots els alumnes i alumnes. Amb l’objectiu de continuar combatent-la, l’Ajuntament tornarà a prestar dispositius tecnològics amb connexió a internet a aquelles famílies que ho requerisquen.

També es duran a terme diverses activitats extraescolars i complementàries, especialment relacionades amb qüestions de salut i amb la tecnologia, davant la rellevància que aquesta han adquirit en aquesta nova situació. Es realitzaran tallers de suport i suport digital per a pares i mares i tallers de prevenció de riscos TIC; i tallers d’educació sanitària i activitats relacionades amb Consum. A més, es duran a terme activitats culturals a l’aire lliure i es mantindran les activitats subvencionades sol·licitades per les AMPAS.

D’altra banda, s’ha procedit al condicionament de noves aules per al Conservatori, l’Escola Oficial d’Idiomes i UNISOCIETAT i, en el cas del CEI Ramón la Porta, s’ha creat un nou accés.

De vital importància perquè totes les mesures siguen eficaces i puguen avaluar-se és assegurar una estreta col·laboració amb tots els actors implicats, per la qual cosa s’han establit canals de comunicació amb els equips directius i d’inspecció educativa, les AMPAS, la comissió tècnica municipal COVID i la comissió de seguiment d’obres en els centres escolars.

Aquestes mesures adoptades pel Consistori se sumen a les implantades per la conselleria d’Educació, amb les quals s’incrementa el número de personal docent, comptant Quart de Poblet amb quinze noves incorporacions; es redueixen les ràtios; o es destina una dotació extraordinària tant per a despeses de funcionament per COVID com per a l’organització d’activitats extraescolars.

Des de l’Ajuntament s’insisteix en la important tasca que es realitza des dels centres educatius i que va molt més allà de l’aprenentatge de coneixements. L’escola és educació emocional i de valors, un espai en el qual xiquets, xiquetes i adolescents tenen l’oportunitat de relacionar-se, de crear nous vincles. Tot això, assegurant que tots i totes compten amb les mateixes oportunitats per a la seua formació, independentment de la seua condició social.

Mantindre aquesta labor de defensa de l’educació pública que porta anys realitzant-se, és una prioritat per a l’equip de govern municipal, especialment en aquesta complicada situació, per la qual cosa aposten per conjuminar forces amb la resta d’institucions i actors socials que formen la comunitat educativa.