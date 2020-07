L’Ajuntament de Quart de Poblet organitza diferents activitats per a gaudir en família de la naturalesa durant aquest estiu

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha posat en marxa una iniciativa amb la qual els veïns i veïnes del municipi podran gaudir en família de la fauna i flora del riu Túria durant aquest estiu. Es tracta d’un programa d’activitats gratuïtes pensat per a tots els públics, que s’impulsa a través del Centre d’Interpretació de la Naturalesa i té com a objectiu que les persones assistents descobrisquen l’entorn natural que els envolta.



La primera activitat es durà a terme el divendres 24 de juliol, de 18.30 a 20.30 hores, i consistirà a realitzar un seguiment de tortugues, per a conéixer millor a aquests animals. Les persones participants en aquest taller, a més, aprendran sobre la importància de la tinença responsable d’aquesta mena d’animals, així com s’explicaran les campanyes de control de les poblacions que s’han realitzat.



El divendres següent, dia 31, serà el torn de les ratapinyades. L’activitat donarà principi a les 20.30 hores, encara que no serà fins a la posta de sol quan comence la ruta pel riu per a identificar les diferents espècies d’aquests animals nocturns. Per a realitzar aquest taller s’utilitzaran detectors ultrasons i és necessari que les persones que participen porten llanternes. A més, s’ha planejat sopar en el riu a meitat de l’activitat, per la qual cosa les persones assistents podran portar entrepans.



El dissabte 5 de setembre, de 10.30 a 12.30 hores, la fundació Limne explicarà la importància del bosc de ribera i el projecte de restauració que s’ha dut a terme a Quart de Poblet. A més, es plantaran lliris grocs, una espècie de helófitos, que són les plantes que creixen en primera línia dels rius.



Una de les qüestions més curioses de la fauna és que moltes vegades només aconseguim descobrir la seua presència gràcies als rastres que deixen. Per això, el dissabte 12 de setembre, de 10.30 a 12.30 hores, hi ha programat un taller en el qual els i les participants podran conéixer i seguir els diferents rastres que deixen els animals en la naturalesa i explorar així la fauna invisible. A més, podran realitzar un motle de petjada d’argila.



Finalment, es durà a terme una yincana en el riu perquè els xiquets i xiquetes aprenguen jugant sobre el bosc de ribera, la fauna que habita en ell, com les ratapinyades i les tortugues, i la bona gestió dels residus. Aquest taller serà el dissabte 19 de setembre de 10.30 a 12.30 hores.

Les activitats estaran dirigides en tot moment i començaran amb una breu explicació sobre el patrimoni cultural i històric del municipi i algunes qüestions mediambientals de gran rellevància.



Les persones interessades hauran d’inscriure’s prèviament enviant un correu a turisme@quartdepoblet.org, atés que l’aforament és limitat. Han d’indicar nom, cognoms i DNI de les persones participants, un telèfon i correu electrònic de contacte i l’activitat en la qual vulguen participar.

Per a poder realitzar les activitats, es recomana acudir amb roba còmoda i protecció solar i portar aigua per a hidratar-se. A més, l’ús de màscara és obligatori i s’ha de complir en tot moment les mesures d’higiene i seguretat, com utilitzar gels hidroalcohólicos i mantindre la distància interpersonal.