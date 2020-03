L’Ajuntament de Quart de Poblet participa en la disseminació del projecte europeu Share The Badge.

Print This Post

Aquesta iniciativa, coordinada per Stichting Bloom, forma part del programa Erasmus +



L’Ajuntament de Quart de Poblet ha participat activament en la difusió i disseminació del projecte europeu Share The Badge, l’objectiu del qual és posar fi a la falta de reconeixement, dins del mercat laboral, de les competències o habilitats d’aquelles persones que manquen d’una titulació que les acredite.

Entre altres accions, el Consistori, ha organitzat una reunió interna, celebrada en l’espai Qworking de Quart Jove, en la qual han participat els representants dels socis de cada país.

Actualment, aquest és un problema apressant al qual han de fer front moltes persones europees, ja que existeix un desajustament en el reconeixement de competències entre ocupadors i empleats potencials. Per aquest motiu, el projecte s’enfoca especialment en col·lectius vulnerables com a immigrants o aturats, ja que aquestes persones tenen més dificultats a l’hora de demostrar les seues competències, al no posseir diplomes o certificats que les acrediten.

Així, l’objectiu fonamental d’aquest projecte, que desenvolupa l’àrea de Projectes Europeus, és donar l’oportunitat a les persones ocupadores que demostren les seues qualitats perquè augmenten les seues possibilitats d’aconseguir un treball.

D’aquesta forma, es reduirà la bretxa existent entre els grups de persones vulnerables de la nostra societat, fent que adquirisquen confiança en si mateixos i que siguen valorats en la comunitat.

En el projecte participen socis de fins a set països, com VOLKSHOCHSCHULE IM LANDKREIS CHAM EV d’Alemanya, In Progress d’Itàlia, SUD CONCEPT de França, bit Schulumngscenter GmbH d’Àustria, Työväen Akatemia de Finlàndia i AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta d’Espanya. El coordinador és Stichting Bloom, dels Països Baixos.