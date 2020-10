L’Ajuntament de Quart de Poblet posa en marxa els nous Cursos de Formació Digital

Print This Post

A través d’aquests tallers es pretén combatre la bretxa digital i facilitar a tota la població l’accés a les noves tecnologies



En la seua lluita per a combatre la bretxa digital, especialment davant el nou context que enfronta la societat, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha posat en marxe tres nous cursos de Formació Digital dirigits a la ciutadania, un de nivell d’iniciació i dues d’intermedi, que començaran el 6 d’octubre.

Els cursos estan destinats a persones majors de 16 anys que visquen o treballen en el municipi i s’impartiran en l’Espai 3.0 de Quart Jove, que ha sigut degudament condicionat per a complir les mesures d’higiene i seguretat necessàries.

Cada nivell comptarà amb quatre sessions, una setmanal, de dues hores cadascuna d’elles. En el nivell d’iniciació es durà a terme els dimarts 6, 13, 20 i 27 d’octubre de 10 a 12 hores. Mentre que l’intermedi tindrà un torn de matins, de 10 a 12 hores els dijous 8, 15, 22 i 29 d’octubre, i de vesprades, de de 17 a 19 hores, els dimarts 6, 13, 20 i 27 d’octubre.

Els temes tractats s’adaptaran a cada nivell, treballant-se qüestions com les funcions bàsiques de l’ordinador, l’ús de Windows i els primers passos en Internet, en iniciació; o les aplicacions d’ofimàtica, l’ús del correu electrònic i una introducció a les eines per a treballar en el núvol, en l’intermedi.

Les inscripcions poden realitzar-se per telèfon, telefonant al 961531459, o a través del formulari online en https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlsfkixuldthzsxelx0l3mf9wwawrprtp8rsqup3ixtvyrimlza/viewform. Aquelles persones interessades en els cursos, que no puguen assistir a aquesta primera edició o no compten amb plaça, poden inscriure’s durant tot l’any, ja que es programaran futures sessions.