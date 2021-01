L’Ajuntament de Quart de Poblet posa en marxa un servei d’Atenció Psicològica per als familiars del grup d’Estimulació Cognitiva

Connect on Linked in

El Consistori manté els tallers d’Estimulació Cognitiva i Memòria adaptant-los per a complir les mesures de seguretat

El benestar social és un dels pilars clau de les polítiques desenvolupades des de fa dècades per l’Ajuntament de Quart de Poblet, una labor que s’ha vist reforçada amb l’inici de la pandèmia i que ha portat, no sols a reforçar i adaptar els serveis ja existents, sinó també a la creació de noves línies d’actuació destinades especialment als col·lectius més vulnerables. És el cas del servei d’Atenció Psicològica per als familiars de les persones usuàries i usuaris del taller d’Estimulació Cognitiva que es posarà en marxa al febrer.

Des de l’equip de professionals de l’àrea de Persones Majors es va detectar la creixent necessitat d’oferir a aquestes famílies de persones dependents un espai en el qual compartir vivències i emocions i comptar amb un psicòleg per a resoldre els seus dubtes i donar-los eines per a afrontar la seua situació en el nou context de crisi sanitària.

Per a això, s’ha habilitat una vesprada al mes en la qual es duran a terme sessions grupals a través de videoconferència. A més, es donarà la possibilitat de rebre assistència individual a aquelles persones que ho requerisquen.

Un reforç en les atencions que se suma a iniciatives anteriors, com el servei d’acompanyament telefònic “No estigues sola o només per Nadal”, posat en marxa durant les festes per a acompanyar a persones que participen o han participat en l’Aula de Majors i que es trobaven en situació de soledat. Durant aquest període, es va donar suport emocional a 42 veïnes i veïns que, per diversos motius, no podien reunir-se amb familiars i amics.

Tallers de Memòria i Estimulació Cognitiva

L’equip de govern ha tractat de mantindre de manera ininterrompuda els diferents grups de treball que es realitzen amb les persones majors, adaptant l’oferta i els recursos a les mesures decretades a cada moment, conscients de la importància de continuar atenent aquest col·lectiu. Això ha permés que, en aquest inici de curs, mig centenar de veïns i veïnes hagen pogut seguir els tallers.

Al novembre es va reprendre de manera online i individual la prestació del Taller Unitat de la Memòria, activitat emmarcada dins de les Aules de Persones Majors. Les 27 persones inscrites en els primers grups d’Entrenament de la memòria van poder treballar els continguts del taller en els seus domicilis, rebent els exercicis a través de correu electrònic o recollint-los en el Centre Intergeneracional Trenquem Barreres, quan això era possible. A més, de manera paral·lela, se’ls enviava per WhatsApp una sèrie de tutorials en els quals s’explicava com dur a terme cadascun d’aquests exercicis. L’11 de gener va concloure l’activitat d’aquests primers grups, donant inici el passat 18 de gener al següent, format per 30 persones.

D’igual manera, l’activitat d’Estimulació Cognitiva, destinada a persones amb deterioració cognitiva lleu o moderat, s’ha vist transformada en un programa d’atenció domiciliària individualitzat. A través d’aquest, el psicòleg responsable ja ha realitzat més de 35 visites domiciliàries atenent 20 usuaris i usuàries, evidenciant la necessitat i l’èxit de la iniciativa.