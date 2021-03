L’Ajuntament de Quart de Poblet premia amb una beca el treball en equip, la companyonia i l’expedient acadèmic als millors alumnes de Tesis

Connect on Linked in

El programa, finançat per EDUSI, té un pressupost de 59.500 euros i ha format a 30 persones triades entre els col·lectius més desfavorits



Ángeles Carrasco i Alberto Jesús Melero Roig són les dues persones triades per la seua excel·lència acadèmica. Una elecció difícil perquè tots els alumnes de Tesis, el programa de formació destinat als col·lectius més desfavorits i que ha durat uns nou mesos, han sigut exemple de companyonia i una actitud i aptitud excel·lent. Els professors d’Ángeles i Alberto, no obstant això, han considerat que aquests dos alumnes havien de rebre la beca ja que han considerat tant el seu expedient acadèmic teòric, com les seues notes de pràctiques en el taller, la seua aptitud, el seu rendiment en PNL (pràctiques no laborals en empresa) i la seua actitud durant tot el desenvolupament del programa.

Aquesta beca d’excel·lència té com a objectiu ser un complement formatiu i professional al curs realitzat. Així, durant sis mesos, l’alumna seleccionada realitzarà funcions pròpies de les ocupacions relacionades amb aquesta formació i rebran 600 euros al mes. En aquest cas Ángeles Carrasco ha obtingut el certificat de `Operacions Auxiliars d’Obra de paleta de Fàbriques i Cobertes´ mentre que Alberto Jesús l’ha obtingut en `Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energies renovables´. Gràcies a aquestes beques podran treballar braç a braç en l’àmbit municipal amb experts en la matèria en la qual s’han format. Tesi té un pressupost de 59.500 euros i és finançat pels fons europeus de EDUSI (Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat)

Desenvolupament sostenible, igualtat d’oportunitats i inclusió

L’Ajuntament de Quart de Poblet, a través del Centre d’Ocupació i Desenvolupament (CED), ha dut a terme el programa TESI II `Treballs en entorns sostenibles per a la inclusió social´, que té per objectiu millorar les possibilitats d’ús dels col·lectius amb majors dificultats, en projectes que incentiven la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la no discriminació, desenvolupament sostenible i inclusió, com a principis transversals i horitzontals de l’Estratègia Europa 2020. En aquesta segona edició del programa TESI s’han impartit els certificats de professionalitat de `Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energies renovables´ i `Operacions Auxiliars d’obra de paleta de fàbriques i cobertes´. Tots dos cursos s’han finalitzat amb èxit i han realitzat pràctiques no laborals en empreses del sector.

Després de la finalització de la part formativa del programa, inicia ara, per a tots i totes les alumnes i els alumnes que així ho desitgen, el treball en els itineraris d’inserció sociolaboral que es treballaran de manera personal amb l’equip d’orientació laboral de la Fundació Nova Feina. Es farà un treball de manera individualitzada per a l’augment de la les possibilitats de treball i la cerca activa d’ocupació.

És important destacar que aquesta edició del programa TESI s’ha desenvolupat seguint tota la normativa vigent per a garantir la salut i el benestar de l’alumnat i el professorat. L’Ajuntament de Quart de Poblet ha adequat les instal·lacions i ha establit un protocol d’actuació per a complir amb les mesures dictades per les autoritats sanitàries per a fer front a la COVID-19. Així també, encara que la cerca d’empreses per a pràctiques i gestió de les mateixes ha sigut complexa, finalment, gràcies a la col·laboració de totes les parts implicades, l’alumnat ha pogut realitzar el seu període de pràctiques satisfactòriament complint tots els protocols existents.

El projecte «Treballs en entorns sostenibles per a la inclusió social» (TESI), està executat per l’Ajuntament de Quart de Poblet, a través del CED en col·laboració amb Nova Feina, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu pluriregional d’Espanya (POPE) 2014-2020.