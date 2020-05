L’Ajuntament de Quart de Poblet realitza les primeres contractacions per a combatre les conseqüències de la COVID-19

Print This Post

Amb una dotació total de 109.535’67 euros, les persones beneficiàries provenen de la borsa d’ocupació social de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha contractat a dotze persones dins del Pla d’Ocupació Social i el Pla d’Ús d’Oficis que, des del dilluns 25 de maig, estan reforçant algunes de les àrees que més afectades s’han vist per la pandèmia global. Es tracta d’una nova actuació amb la qual es volen pal·liar les conseqüències econòmiques i socials ocasionades per l’estat d’alarma, alhora que s’augmenta l’atenció i serveis per a la ciutadania.

Els contractes s’han localitzat, d’una banda, en l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), on s’ha incorporat a una persona de suport per a cobrir la gran demanda d’assistències que està rebent arran de la pandèmia; i per un altre, en la Brigada Municipal, amb deu operaris i un peó destinats a Serveis Municipals.

Per a la contractació d’aquestes dotze persones, que desenvoluparan les seues tasques durant tres mesos prorrogables, s’ha fet una inversió total de 109.535’67 euros. Es tracta d’una mesura de caràcter marcadament social, que s’ha centrat en els sectors laborals més afectats.

El Consistori, dins del seu Pla de Recuperació Econòmica i Social, conscient dels efectes que la crisi sanitara tindrà en l’ocupació, ha destinat 600.000 euros a diferents línies d’actuació enfocades als diferents col·lectius afectats pel cessament de l’activitat o que es troben en situació de desocupació.

Aquest pla pretén estimular nous jaciments d’ocupació i millorar la capacitat d’ocupació de les persones joves del municipi mitjançant la convocatòria de borses de treball específiques, tallers d’ocupació i plans de formació per a joves; la millora dels recursos destinats a l’orientació laboral i resposta a les persones autònomes, desocupades i emprenedores; el servei d’assessorament i ajuda a persones emprenedores; o incentius a les empreses que generen ocupació estable en l’àmbit territorial de Quart de Poblet.