L’Ajuntament de Quart de Poblet realitza més de 44.000 atencions des de la OAC durant 2020

Connect on Linked in

La sol·licitud del certificat digital, el fraccionament d’impostos o l’empadronament van ser els tràmits més demandats

Durant el 2020, l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de Quart de Poblet va realitzar 44.164 atencions, tant de manera presencial com telefònica, quasi 2.000 intervencions més que durant l’any anterior. Malgrat que durant els mesos inicials de la declaració del primer Estat d’Alarma es van paralitzar nombrosos tràmits administratius, la OAC es va constituir com una peça fonamental per a facilitar als veïns i veïnes la realització d’altres gestions municipals essencials, havent de reinventar-se per a poder assumir les noves circumstàncies.

Sens dubte, el tràmit més demandat va ser la sol·licitud del certificat digital, que quasi va triplicar el seu número respecte al 2019, aconseguit els 2.066 certificats realitzats. La importància del certificat digital radica en el fet que la seua obtenció és un pas imprescindible perquè la ciutadania puga dur a terme les seues gestions municipals de manera telemàtica des de la Seu Electrònica, una plataforma en línia que permet agilitar i facilita la relació entre la població i la institució local.

Per això, especialment davant les circumstàncies viscudes a causa del confinament, des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana es va llançar una campanya de comunicació per a donar a conéixer el certificat i potenciar que la ciutadania el sol·licitara.

D’altra banda, el fraccionament d’impostos i les domiciliacions, les liquidacions de taxes i l’expedició de certificats d’empadronament van ser els principals tràmits atesos.