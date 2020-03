L’Ajuntament de Quart de Poblet reobri les pistes de frontó després de les obres de condicionament

Connect on Linked in

El projecte, amb un pressupost de 301.317’79 euros, ha substituït la paret per una de pedra, més adequada per a la pilota valenciana

Quart de Poblet ja compta amb unes pistes de frontó millorades i condicionades per al seu ús, després de la seua reobertura oficial celebrada el dissabte 7 de març. L’alcaldessa, Carmen Martínez, acompanyada pel regidor d’Esports, Fran Hidalgo, així com per altres membres de la corporació municipal, va ser l’encarregada d’inaugurar l’acte.

Durant la seua intervenció, Martínez va mostrar l’orgull que suposa per a Quart de Poblet comptar amb grans jugadors de pilota mà, com “El xiquet de Quart” o Zacarías, entre molts altres. D’igual manera, va elogiar la gran faena que realitzen tots els clubs esportius del municipi i va recordar la importància de fomentar la pràctica de l’esport entre els xiquets i xiquetes, ja que és un fil conductor de valors i tradicions. Per això, també va voler animar als veïns i veïnes a utilitzar aquests frontons com a punt de trobada, més enllà de la pràctica esportiva.

Per part seua, Ignacio Ramos, president del club de Pilota, va entregar una placa commemorativa a l’Ajuntament en senyal d’agraïment pel suport mostrat durant tots aquests anys. Després de la qual cosa, van començar les partides de demostració, primer amb els xiquets i xiquetes de frontenis i pilota valenciana, que van donar pas a l’enfrontament entre Ismael i Alexandre de Paterna contra Adrián Benito i Pascual Arcusa.

A més, es va realitzar una exposició recorrent la història de la pilota valenciana a Quart de Poble, impulsada per Nemesio Serrano, qui va cedir el material i els documents fotogràfics.

A l’acte, coorganitzat pel club de Pilota, van acudir nombroses personalitats del món de la pilota valenciana, com el president de la secció de frontó de la Federació Valenciana de Pilota, Rafael Vidal, exjugadors i jugadors d’alta categoria.

Frontons renovats

L’obra d’adequació dels frontons s’ha desenvolupat en tres frases, comptant amb un pressupost total de 301.317’79 euros.

En la primera etapa, els treballs es van centrar en l’encerclament de la pista de frontó municipal de pilota valenciana, dotant a la instal·lació d’una coberta. Després d’aquesta primera millora, es va passar a la reparació del frontis, és a dir, de la paret central, i del paviment. Ateses les peticions d’usuaris i usaries del frontó de pilota, es va decidir substituir la paret per una de pedra, material més indicat per a la pràctica del tradicional joc valencià. Finalment, en la tercera fase, es va procedir a la substitució del sòl i al repintado del frontó número dos, en el qual també es van adequar les graderies i la façana.