L’Ajuntament de Quart de Poblet restaura el camina i la imatge de San Onofre

-La intervenció ascendeix a més de 12.000 euros i serà sufragada per l’Ajuntament

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha iniciat els treballs de restauració del camina i de la imatge de San Onofre, patró de la localitat. L’alcaldessa de la localitat, Carmen Martínez, s’ha interessat per l’evolució del procés de recuperació de l’escultura i ha visitat l’espai on s’està realitzant.

Les tècniques encarregades han explicat que, tant la imatge com el camina, presenten corcó, clivelles i la pintura està molt deteriorada. Per això, la intervenció que es realitzarà consisteix a netejar, desinsectar, consolidar i realitzar la reintegració volumètrica i cromàtica de l’escultura de Rafael Pérez Contel. També se substituiran elements que s’han trencat o desaparegut, com la pota d’un dels lleons.

En l’actualitat, la imatge està custodiada en l’Ermita de la Verge de la Llum, més coneguda com l’Ermita de San Onofre. L’Ajuntament invertirà més de dotze mil euros en la restauració del conjunt, per al que ha signat un conveni de col·laboració amb el rector de l’Ermita, Sergio Villar.

L’Ajuntament ha intervingut tradicionalment en la protecció i recuperació dels béns culturals i del patrimoni artístic de Quart de Poblet, del qual formen part tant la imatge com el camina. Aquest conjunt data de 1941 i és una rèplica d’una altra més antiga, probablement del S XVII, que va ser destruïda durant la Guerra Civil. Des de 1723 el camina de San Onofre s’utilitza en la tradicional Passejà, una de les festes més singulars de la Comunitat Valenciana que se celebra la nit del 9 de juny. També al setembre, quan se celebren les festes patronals de la localitat.

L’Ajuntament, l’Associació dels Amics de la Passejà i molts quarteros i quarteras col·laboren en el manteniment i promoció de la festa, reconeguda com a Festa Turística d’Interés Provincial.

La imatge i el camina són elements indispensables de la festa i són béns patrimonials del municipi.