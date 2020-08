L’Ajuntament de Quart de Poblet retorna les taxes del mercat ambulant de 2020

Print This Post

En total, es perdonaran al voltant de 50.000 euros per a pal·liar les conseqüències econòmiques de la pandèmia





L’Ajuntament de Quart de Poblet, tal com es va aprovar durant l’estat d’alarma, ha començat la devolució de 8.989,82 euros als i les venedores ambulants en concepte de les taxes del mercat ambulant ja abonades de 2020. Així, se’ls retornarà la part proporcional de la taxa per ocupació del domini públic local corresponent al període de temps que s’ha mantingut suspés el mercat ambulant dels dimecres per l’estat d’alarma. A més, amb la suspensió de l’aplicació de l’ordenança reguladora d’instal·lació d’indústries de carrer i ambulants en terreny públic, l’Ajuntament perdona l’ingrés d’aproximadament 50.400 euros amb el clar objectiu de combatre les conseqüències de la crisi sanitària que està vivint el sector.

En total, es beneficiaran 70 titulars de parades ambulants.

Aquesta mesura s’emmarca dins del Pla de Recuperació Econòmica i Social Municipal, dotat d’un milió i mig d’euros, amb el qual l’Ajuntament està duent a terme una sèrie d’actuacions de promoció econòmica i impuls comercial i empresarial amb l’objectiu de pal·liar les conseqüències socials i econòmiques causades per la crisi sanitària de la COVID-19.



De la mateixa forma, s’estan retornant prop de 38.000 euros als locals de restauració en concepte de la taxa de terrasses i s’ha perdonat l’ingrés total de 45.672’83 euros, gràcies a la suspensió de l’aplicació de l’ordenança d’ocupació de terrenys públics amb taules i cadires.

Nova ubicació i eina tecnològica de control d’aforament

La reobertura del mercat ambulant de Quart de Poblet després d’estat d’alarma es va realitzar en una nova ubicació més àmplia per a garantir el compliment de totes les mesures indicades quant a distanciament entre llocs, amb la finalitat de preservar la seguretat dels venedors i venedores i de la clientela. Així bé, es va distribuir un pla amb la nova ubicació dels llocs, indicant l’espai que pot ocupar cadascun d’ells, i es van facilitar les directrius que s’han de respectar en tot moment, com el protocol d’higienització de les peces o les vies internes de trànsit recomanades.



A més, una de les mesures més noves que es van adaptar va ser la possibilitat de consultar l’aforament del mercat a través d’una eina tecnològica que permet a la ciutadania saber en temps real quantes persones es troben dins del recinte. L’eina és molt senzilla i intuïtiva i pot utilitzar-se seguint aquest enllaç:

https://admin.tuaforo.es/link/mercadoambulante.