L’Ajuntament de Quart de Poblet s’adhereix al “Pacte Horta Sud” per a la reconstrucció de la comarca després de la crisi sanitària

A la iniciativa ja s’han sumat més de 250 persones i 70 entitats

L’Ajuntament de Quart de Poblet s’ha sumat al “Pacte Horta Sud”, una proposta ciutadana que busca establir les bases per a la reconstrucció i recuperació de la comarca de l’Horta Sud una vegada haja finalitzat la crisi sanitària originada per la COVID-19.

A través d’aquesta iniciativa, que ja compta amb més de 250 persones i 70 entitats ciutadanes, econòmiques i culturals de la comarca, es vol posar en valor l’escala local i assumir el compromís i la responsabilitat que recau als pobles i a les ciutats a l’hora de superar problemes i trobar solucions.

Amb l’adhesió a aquest pacte el Consistori no ha volgut deixar passar l’oportunitat de participar, una vegada més, en una iniciativa que naix de la ciutadania, posant en valor el caràcter democràtic que tenen aquest tipus de projectes i comprometent-se amb la reconstrucció social i econòmica de la nostra comarca des d’un punt de vista local i de proximitat. Quart de Poblet comparteix l’esperit que ha motivat aquest projecte, que és posar sempre a les persones en el centre de les polítiques municipals, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables. Per això, tal com ja ha fet durant tota aquesta crisi sanitària, l’Ajuntament treballa per a pal·liar els efectes negatius que ha deixat la pandèmia global amb l’objectiu de reconstruir el municipi des de la solidaritat col·lectiva.

El Pacte està compost per set punts amb els quals totes les persones i entitats signants s’han compromés.

En primer lloc, es continuarà amb les mesures d’aïllament del virus, restringint els desplaçaments i la circulació. També es reitera l’admiració pública, l’agraïment i la proximitat emocional amb el personal sanitari i d’altres serveis bàsics, i s’insisteix a facilitar-los el treball en la mesura que siga possible, amb la finalitat d’evitar riscos. En tercer lloc, es fa una crida als governants per a promoure mesures de coordinació que faciliten l’acord i l’eficàcia en la resolució de problemes. A més, el Pacte reflexiona sobre el context de crispació política que s’està vivint i recomana no extremar la crítica ni sobredimensionar els problemes, a més de rebutjar l’oportunisme i fer una crida a la transparència. També alerta de les alteracions profundes que provocarà aquesta crisi en l’estructura productiva i en aspectes tradicionals i consolidats de l’economia, per la qual cosa caldrà adoptar mesures urgents. Finalment, els i les signants volen deixar clar que la prioritat serà reduir els impactes econòmics negatius en els grups de risc d’exclusió, i s’apel·la a professionals, tècnics, comunicadors, especialistes en diverses matèries o dirigents socials i universitaris perquè desenvolupen xarxes de treball, en col·laboració amb les institucions públiques, per a aportar idees que ajuden a eixir al més prompte possible d’aquesta crisi.

La Fundació Horta Sud ha habilitat una secció en la seua pàgina web (bit.ly/pactehortasud) perquè totes les persones i entitats que ho desitgen fer-ho puguen puguen unir-se a aquest Pacte i consultar el seu contingut.