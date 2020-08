L’Ajuntament de Quart de Poblet sol·licita al Departament de Salut de Manises el pla de gestió d’Atenció Primària dissenyat per a tardor

Connect on Linked in

En la carta, dirigida al director gerente, el Consistorio informa de los problemas detectados por la ciudadanía para recibir atención sanitaria

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha sol·licitat al Departament de Salut de Manises el pla de gestió d’Atenció Primària que s’ha dissenyat per a atendre els veïns i veïnes del municipi a partir de la pròxima tardor, així com un desglossament de les mesures concretes ja implantades i les que es té previst instaurar. Amb aquesta petició, l’Ajuntament pretén avançar-se per a previndre les situacions que podrien produir-se amb l’arribada de la temporada de grip i el mal temps.

En la carta, enviada al director gerent el passat 17 d’agost i signada per la regidora de Salut Pública, Lucía Fernández, la institució posa l’accent en les diferents problemàtiques que la ciutadania està vivint en l’accés als serveis sanitaris, i d’elles s’ha informat el Departament de Salut. A l’Ajuntament el preocupa enormement el sentir d’inseguretat i vulnerabilitat que s’està generant entre la població i, per això, sempre amb l’objectiu de trobar solucions que garantisquen la prestació sanitària en condicions de qualitat, s’ha posat a la disposició de la gerència per a col·laborar en la mesura de les seues possibilitats i competències.

Qüestions com la necessitat de comptar amb més personal, tant per a les atencions telefòniques com per a les consultes mèdiques, o la gestió de les cues i els temps d’espera davant la limitació d’aforament del centre, són algunes de les quals es plasmen en l’escrit.

Conscients de la complicada situació que la pandèmia ha provocat i les dificultats que enfronten els i les professionals mèdics, l’Ajuntament vol formar part de la solució i s’ha oferit per a, entre tots, dissenyar més i millors estratègies.

Des de l’inici de la crisi, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha mantingut una actitud proactiva en els assumptes relacionats amb la prestació sanitària en el municipi i, amb la finalitat de millorar les condicions del servei, ha mantingut nombroses comunicacions, tant amb el coordinador del centre de salut com amb la gerència del departament. Aquestes gestions s’han traduït en la col·locació de carpes a les portes de l’edifici per a millorar la situació de les persones que esperaven el seu torn, així com la coordinació dels cossos de Protecció Civil i Creu Roja per a atendre els veïns i veïnes que es desplaçaven fins al centre de salut. No obstant això, la gravetat d’aquesta pandèmia requereix de plans a llarg termini i per això, i malgrat les limitacions competencials que els ajuntaments tenen en la gestió sanitària, des de l’àrea municipal de Salut Pública s’està treballant per a buscar mesures coordinades que milloren les condicions de prestació dels serveis per a la població de Quart de Poblet.