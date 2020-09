Connect on Linked in

L’Ajuntament de Quart de Poblet sorteja dues bicicletes amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre. Amb aquesta activitat, l’Ajuntament pretén fomentar entre els veïns i veïnes l’ús de transports sostenibles i saludables.

Per a participar en el concurs, que comença a les 9.00 hores del dijous 17 i finalitza el dia 21 a les 10, les persones interessades hauran de publicar en el seu compte de Facebook una fotografia en la qual apareguen amb una bicicleta etiquetant a @MobilitatQdp. A més, és molt important que utilitzen les etiquetes #SEM20QdP, #MobilityWeek i que afigen la categoria en la qual participen: #Adult o #Infantil.

Les dues publicacions amb més reaccions, una per cada categoria, entre “m’agrada” i “m’encanta”, seran les guanyadores. Cal tindre en compte que les publicacions deuen que ser públiques, ja que en cas contrari no seran visibles i per a l’organització. A més, s’ha preparat un *photocall en el vestíbul de l’ajuntament perquè tots els veïns i veïnes que no disposen de bicicleta puguen acostar-se i fer-se una fotografia amb la qual participar en el concurs. El *photocall estarà disponible el dissabte 19 de 9.00 a 13.00 hores i comptarà en tot moment amb les pertinents mesures d’higiene i seguretat.

La comunicació dels o les guanyadores es farà pública a través de la pàgina de Facebook de l’àrea de Mobilitat el dia 22.

D’aquesta manera, l’Ajuntament vol fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport a Quart de Poblet, una línia de treball que porta anys desenvolupant-se i que ha resultat en una àmplia xarxa de carrils bici que connecten els diferents punts del municipi i faciliten les connexions intermunicipals.