L’Ajuntament de Quart de Poblet treballa la salut emocional de la joventut amb diferents tallers en els centres escolars

Les activitats se centren en donar eines per a afrontar diferents situacions d’estrés i evitar conductes nocives

L’Ajuntament de Quart de Poblet realitza una intensa labor per a assegurar el benestar social i emocional de tota la ciutadania, però especialment d’aquells col·lectius que, per diversos motius, poden resultar més vulnerables o veure’s més exposats a majors dificultats. És el cas de la joventut que, en aquests moments, a més, està vivint una situació especialment complexa a causa de les restriccions que la crisi sanitària està ocasionant.

Per això, des de l’equip de govern s’ha volgut apostar per continuar desenvolupant tallers en els quals es proporcionen eines a les i els adolescents per a afrontar diverses situacions que poden generar estrés o per a evitar conductes nocives.

Entre gener i maig s’han dissenyat 60 intervencions amb l’alumnat de secundària i batxillerat, a més de les accions que puga desenvolupar el professorat a les aules amb el material facilitat des de l’Ajuntament.

Entre elles, destaca el taller “Paraules màgiques per a l’estrés davant la PAU”, un projecte dirigit a segon de batxillerat amb el qual es pretén dotar de recursos a l’alumnat per a resistir a la pressió que suposa la prova d’accés a la universitat, afegida a la situació d’estrés i incerteza que viuen per la pandèmia global.

Durant dues sessions, els i les estudiants podran identificar quines són les seues fonts d’estrés i es treballarà amb eines derivades de la programació neurolingüística i el “Wingwave”, sent aquest últim un mètode interessant per a treballar la pressió davant els exàmens.

D’altra banda, també s’està realitzant un taller de gestió de l’estrés ocasionat per la COVID destinat a primer de l’ESO, impulsat des del retorn a les classes.

A més, aquesta mateixa setmana s’ha començat amb les activitats de prevenció de conductes addictives en els centres de secundària. Amb primer de batxillerat es va iniciar un nou projecte en col·laboració amb l’àrea d’Igualtat per a analitzar les diferències del consum entre xiques i xics en la tapa de l’adolescència. Emprant el teatre sistèmic de les Suprimides es durà a terme una sessió de prevenció de conductes addictives amb perspectiva de gènere.

Quant a l’ESO, s’han oferit tres modalitats d’activitat, adaptant-se a l’actual situació i als protocols d’higiene i seguretat: una opció en la qual professionals de l’equip municipal seran les encarregades de desenvolupar el taller de manera 100% presència; una altra opció en la qual es realitzarà en streaming; i, finalment, una opció en la qual serà el professorat l’encarregat d’impartir les sessions amb el material específic preparat.