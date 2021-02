L’Ajuntament de Quart de Poblet va atendre més de 2.000 famílies a través de Serveis Socials en 2020

Connect on Linked in

Dins del catàleg de programes d’atenció primària, que va comptar una dotació total de 528.287,63 euros, es troben les ajudes per a alimentació, lloguer o subministraments

Atenció a la dependència, la renda d’inclusió, orientació familiar, ajudes d’emergència social o la primera atenció als dubtes ciutadans, són només alguns dels programes que l’Ajuntament de Quart de Poblet brinda des de fa dècades als seus veïns i veïnes des de Serveis Socials. Una labor que en 2020 es va erigir com més imprescindible si cap, arribant-se a atendre més de 2.000 famílies i a realitzar quasi 9.000 actuacions.

Per a fer front a les conseqüències de la pandèmia global i poder arribar a tots els sectors de la població, especialment als més vulnerables, el Consistori va reforçar el servei des dels primers mesos, ampliant les prestacions ja existents.

D’aquesta manera, 2.209 nuclis familiars van poder fer ús dels diferents programes d’atenció primària, especialment aquells relacionats amb família, persones majors i discapacitat. En el cas de les prestacions econòmiques d’emergència social, es van tramitar 1.515 ajudar per un import total de 528.287,63 euros.

Dins d’aquest catàleg de programes s’emmarquen totes les ajudes socials, com les destinades a atendre necessitats bàsiques d’alimentació i higiene, a les quals van recórrer 259 famílies; les ajudes econòmiques per a lloguer i subministraments, que van arribar a 423 persones; les ajudes per a pal·liar la pobresa energètica o les ajudes per al pagament del subministrament de l’aigua, concedint-se 423 entre ambdues.

També es van donar 337 beques de menjador, 26 ajudes per a guarderia, 14 per a la lactància infantil i 33 per al pagament de l’IBI.

Quant a la Unitat de Treball Social d’Informació, responsable del primer acolliment de la ciutadania, es va actuar en 1.787 casos, la qual cosa va suposar un increment del 78% respecte a 2019. També van augmentar els tràmits relatius a les ajudes socials, que es van incrementar un 35% respecte a l’any anterior.

Cal destacar que durant el primer estat alarma, de març a maig, la mitjana en aquest Servei va ser de 276 atencions mensuals, triplicant les dades d’aquest mateix període en 2019.

A més, malgrat la situació de pandèmia es van poder realitzar 146 Valoracions Domiciliàries, aplicant el Barem de Dependència en el domicili de les persones interessades.