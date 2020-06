L’Ajuntament de Quart de Poblet visibilitza les injustícies laborals causades per la crisi sanitària

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Quart de Poblet, al costat de SETEM i l’associació Dones Transformant, acollirà una conferència online sobre com està afectant la crisi del coronavirus al sector tèxtil dels països empobrits. L’activitat s’emmarca en el Conveni que el Consistori va signar amb la Federació SETEM en 2019, amb el qual s’està treballant, al costat de l’organització Dones Transformant, per a millorar l’accés dels drets laborals de les brodadores a domicili en diferents municipis salvadorencs.

La conferència, sota el títol “La COVID-19, una excusa per a desarticular sindicats tèxtils a escala global?, es durà a terme el 18 de juny de 17.00 a 19.00 hores a través d’un espai web que es facilitarà a totes aquelles persones que desitgen assistir. Per a apuntar-se cal emplenar el següent formulari: https://bit.ly/2acu6ff

La conferència comptarà amb la participació d’Andrew Tillett-Saks, una activista sindical del centre de solidaritat internacional de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL–CIO) i resident a Myanmar des de fa anys. Aquesta convidada va ser una de les pioneres a denunciar i difondre, a través de les xarxes socials, com la fàbrica de roba Myan Mode havia aprofitat la crisi de la COVID-19 per a acomiadar a la majoria de la seua plantilla afiliada.

D’altra banda, també estarà present l’Associació Dones Transformant, una organització feminista que lluita pels drets laborals de la indústria tèxtil a El Salvador i que denuncien les situacions d’injustícia intolerables que s’estan produint fins i tot més en aquests moments a Àsia i Centreamèrica.