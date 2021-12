L’Ajuntament de Quart de Quart inicia una campanya informativa als propietaris dels cans sobre l’obligació que estiguen censats

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Si tens gos i ho passeges per Quart de Poblet has de saber que ha d’estar inscrit en el Cens Caní Municipal i portar la xapa identificativa que l’acredita. Durant sis mesos, l’Ajuntament de la localitat ha realitzat la prova gratuïta d’ADN a 1.527 gossos. A partir d’aquest mes són les persones propietàries de les mascotes els qui es faran càrrec d’aquest test, que és obligatori per a complir amb l’actual normativa.

Altres municipis que ja han incorporat el Cens Genètic reporten una reducció d’un 80% dels excrements abandonats en la via pública tan sols uns mesos després de l’entrada en vigor del genotipat.

Aquests són alguns dels aspectes dels quals informarà la policia local durant les pròximes setmanes a qui passege el seu gos per Quart de Poblet. La instauració del cens caní municipal per ADN té avantatges per a totes les parts implicades: el veïnat, les persones propietàries i els propis animals. Entre elles, destaca el poder identificar i localitzar més fàcilment als gossos si es perden, són maltractats o abandonats, ja que el xip sí que es pot extraure de l’animal, però l’ADN li identificarà sempre. A més, millora la convivència en l’entorn urbà ajudant a mantindre els carrers més nets i salubres.

Per part seua, l’Ajuntament de Quart recorda que la recollida dels excrements dels gossos també és obligatòria en les zones habilitades per al gaudi de les mascotes, coneguts com pipicanes, i que s’han de depositar en contenidors de fem tancats amb tapa.