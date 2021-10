L’Ajuntament de Rafelbunyol posa en valor les trinxeres de la Línia Immediata

Connect on Linked in

Les excavacions descobreixen un conjunt singular de coves i trinxeres excavades directament sobre roca

L’equip tècnic encarregat de la posada en valor de les restes bèl·liques dels Germanells han iniciat els treballs d’excavació i posada en valor d’una de les trinxeres de la Guerra Civil que pertanyen a la línia de defensa de València coneguda com la Línia Immediata.

Es tracta d’un conjunt singular format per una sèrie de coves-refugi i un entramat de trinxeres i llocs de tirador excavades directament sobre la roca que arriben a 1,80 metres d’altura en alguns punts.

La Regidora de Memòria Democràtica, Alicia Piquer, ha assenyalat que “és un treball molt important per a la investigació de les línies de defensa el fet que les trinxeres dels Germanells tinguen unes característiques constructives singulars. A més, amb la recuperació actual, les persones que vulguen podran visitar el conjunt bèl·lic format per les coves-refugi, les trinxeres i els llocs de tirador que flanquegen l’entrada a un dels refugis”.

El principal objectiu de l’Ajuntament és que aquest espai siga visitable. L’equip tècnic està recuperant l’espai i l’entorn perquè en la visita es puguen veure les tècniques de construcció de les estructures i també que es puguen conéixer les sensacions viscudes pels soldats que estaven allí.

Fran López, alcalde de Rafelbunyol, ha destacat que amb aquesta primera fase “donem a conéixer que a Rafelbunyol existeixen unes restes molt rellevants de la defensa de la ciutat de València que podran ser objecte d’investigacions sobre la Guerra Civil i ser visitables pels experts i per la ciutadania en general”.

Les intervencions actuals corresponen a la primera fase del Pla Director de recuperació i posada en valor de les restes bèl·liques pertanyents a la Línia Immediata. El Pla Director inclou l’estudi sobre els elements patrimonials, declarats Béns de Rellevància Local per la Llei valenciana de Patrimoni, els arqueològics i els paisatgístics.

Tant la redacció del Pla Director com l’execució de la Primera Fase s’està realitzant amb una subvenció de la Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València de més de 39.000 €.

A Rafelbunyol existeixen 8 estructures bèl·liques, 4 d’elles en l’entorn dels Germanells on a més hi ha uns dos-cents metres de trinxeres, totes elles pertanyents a la Línia de defensa coneguda com la Immediata construïda en l’any 1938 per l’exèrcit republicà.