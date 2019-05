Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria s’adhereix a la Xarxa Gastroturística de la Comunitat Valenciana “L”Exquisit Mediterrani”

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha presentat la seua sol·licitud a l’adhesió a la Xarxa GastroTurística de la Comunitat Valenciana i la seua marca ‘L’exquisit Mediterrani’.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer ha mantingut una trobada amb l’alcalde de l’ajuntament de Riba-roja de Túria, Roberto Raga.

La Xarxa GastroTurística de la Comunitat Valenciana té com a missió connectar iniciatives i crear nodes en el territori per a preservar i desenvolupar la gastronomia pròpia amb paràmetres d’autenticitat, innovació i sostenibilitat com a recurs turístic de “primer ordre” vinculat al paisatge, a la cultura i a l’economia.

Així mateix, cerca reforçar els seus atributs mediterranis d’identitat i potenciar la imatge d’excel·lència del producte a través de la marca “L’Exquisit Mediterrani”.

Des d’aquest moment, l’Ajuntament de Riba-roja de Túria col·laborarà amb Turisme Comunitat Valenciana en el marc de la Xarxa GastroTurística de la Comunitat Valenciana participant en els seus objectius i estratègies, per a contribuir a la cohesió de les accions gastronòmiques que es duen a terme al llarg del territori de la Comunitat i en tots els àmbits d’actuació, així com reforçar la difusió de la marca d’excel·lència ‘L’Exquisit Mediterrani’, potenciant la seua imatge i atributs de valor.

Turisme i l’Ajuntament de Riba-roja de Túria es coordinaran en el desenvolupament d’aquesta xarxa en els àmbits d’activitat que li són propis i en concret del ‘Certamen d’Arròs de les Riberes del Túria’, les ‘Jornades Gastronòmiques del Túria al Plat’ i el ‘Secret Visigot: banquet visigot i menú visigot’.

Així, totes dues administracions col·laboraran mitjançant la participació en fòrums per al consens d’estratègies entre els agents del sector de la Comunitat Valenciana, la implementació dels valors i bones pràctiques, l’intercanvi actiu d’informació, resultats, coordinació i difusió de les seues respectives accions d’impuls del producte turístic gastronòmic, així com la protecció del valor de la gastronomia pròpia de la Comunitat Valenciana, com a recurs turístic de primer ordre, i difusió de l’excel·lència del producte turístic gastronòmic a través de la marca ‘L’Exquisit Mediterrani’.

El responsable de Turisme ha destacat que ‘L’Exquisit Mediterrani aporta valor a la nostra gastronomia posant de rellevància la qualitat extraordinària del nostre territori i manera de vida”.

En aquest sentit, ha assenyalat que “la gastronomia és el resultat d’una obra coral que es desenvolupa en tot el territori de la nostra Comunitat Valenciana, per la qual cosa és important que els municipis s’adherisquen i participen en el desenvolupament de la nostra Xarxa GastroTurística”.

Durant la reunió, l’alcalde de Riba-roja de Túria, Roberto Raga, acompanyat pel cap de cuina Joan Climent, han presentat al secretari autonòmic l’III Certamen d’Arrossos dels Riberes del Túria, que se celebrarà diumenge que ve, 5 de maig, al parc municipal Maldonado de la localitat.