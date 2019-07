L’Ajuntament de Sagunt visita l’0ficina Comarcal d’Habitatge

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una delegació de l’Ajuntament de Sagunt, encapçalada pel regidor d’Urbanisme i Habitatge Quico Canet, ha visitat la Mancomunitat de la Ribera Alta amb l’objectiu d’estudiar l’experiència de l’Oficina Comarcal d’Habitatge i conéixer de primera mà el seu funcionament, ja que aquest ajuntament del Camp de Morvedre té prevista la creació d’una oficina d’habitatge que done servei al seu municipi.

Els integrants de la delegació han estat rebuts per Txema Peláez, president de la Mancomunitat, i per Diego Gómez, alcalde d’Alzira, en les dependències de l’Oficina Comarcal d’Habitatge en l’edifici La Clau d’Alzira. Allí, conjuntament amb els tècnics de la Mancomunitat, han explicat el funcionament de l’Oficina Comarcal d’Habitatge, la seua gestió i els recursos amb què treballa per a donar servei als ciutadans.