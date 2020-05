L’Ajuntament de Sueca aconsegueix que el nucli urbà dispose de servei de farmàcia de guàrdia també a l’estiu

Connect on Linked in

El govern municipal ha aconseguit posar solució a una reivindicació ciutadana que sol·licitava poder disposar del servei de farmàcia de guàrdia en el nucli urbà també durant l’estiu. Fins ara, la ciutadania, després de ser atesa en el servei d’urgències del Centre de Salut, havia de desplaçar-se diversos quilòmetres fins a una de les farmàcies de la zona marítima que sí que fan guàrdies durant els mesos de juliol i agost, en romandre tancades les del nucli urbà.



L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el regidor de Sanitat, José Miguel Giménez, van acudir a la Conselleria de Sanitat per a gestionar esta petició “ja que moltes persones ens comentaven que no entenien que hagueren de desplaçar-se a la costa per a buscar este servei, especialment quan hi ha ciutadans que no disposen de mitjans per a desplaçar-se o que la seua situació no ho permetia, més encara quan el servei d’urgències del Centre de Salut està situat en el nucli urbà de la població”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.



La Direcció General de Farmàcia de la Conselleria va sol·licitar una sèrie de documentació, que es va gestionar des del propi Ajuntament, perquè esta petició es tramitara, “ja que enteníem que es tractava d’un servei bàsic que s’havia de prestar evitant desplaçaments innecessaris a la població que continua vivint a la nostra ciutat durant l’estiu”, ha assenyalat el regidor de Sanitat, José Miguel Giménez.



Després de la no consideració de la sol·licitud per part del Col·legi de Farmacèutics, l’alcalde de Sueca va decidir presentar llavors un recurs d’alçada contra esta decisió. Mentrestant, l’Ajuntament, amb la coordinació del regidor de Sanitat, va posar en marxa una recollida de signatures per a exigir este servei fonamental per al col·lectiu, a la qual la ciutadania va respondre de manera notable.



El passat 21 de maig, l’Ajuntament de Sueca, de manera oficial, rebia una resolució de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris en la qual, en el seu argumentari jurídic, explica que s’estima el recurs interposat per l’alcalde de Sueca, indicant en el mateix: “En conseqüència, procedeix estimar el Recurs interposat, de manera que hi haja sempre una oficina de farmàcia en servei d’urgència en el municipi, i les oficines de farmàcia de la zona marítima, durant tota la temporada estival i vacances de Setmana Santa, estiguen de reforç».

“Estem satisfets per haver pogut aconseguir posar solució a esta reivindicació de la ciutadania, i evitar així desplaçaments i molèsties innecessàries, més quan es tracta d’una urgència”, ha explicat l’alcalde.