L’Ajuntament de Sueca aconsegueix que es retire una torre de la llum que estava ubicada en l’encreuament de dos carrers

La Regidoria de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Sueca ha aconseguit que es procedisca a la retirada d’una torre de llum, situada des de fa molts anys en l’encreuament dels carrers Doctor Fleming i Escultor Beltran, després d’haver realitzat tots els tràmits administratius i burocràtics necessaris. El veïnat de la zona portava molt de temps reivindicant l’eliminació d’esta estructura, per ser un obstacle per a la circulació i per la seua proximitat als habitatges que s’han anat construint.



“Estem molt contents per haver pogut donar solució a esta antiga reivindicació del veïnat de la zona. Ja en la precampanya electoral de 2015, el nostre partit va realitzar una consulta ciutadana i esta va ser una de les peticions que es van incloure. Li la vam fer arribar al govern d’aquell moment i, després de recollir-nos el guant, es van iniciar els tràmits pertinents. A la fi de 2019, el govern municipal actual vam aconseguir que la companyia Iberdrola donara llum verda a tot el procés administratiu i econòmic que hem hagut de realitzar per a la retirada de la torre”, ha assenyalat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez, qui ha informat també que, a conseqüència de la crisi sanitària, els treballs s’han vist retardats “però, finalment, s’han pogut dur a terme i ens alegra molt perquè suposa una gran satisfacció poder solucionar esta reivindicació en la qual vam començar a treballar fa anys”.



Vázquez ha indicat també que ara només resta finalitzar els treballs d’adequació de la zona, restaurant l’asfalt i la vorera.