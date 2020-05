L’Ajuntament de Sueca aconsegueix una subvenció de 98.000 euros per a la contractació de 31 persones desocupades

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria responsable d’ADL i la Regidoria d’Agricultura, ha rebut una subvenció del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), per import de 97.233 euros, per a la contractació de 28 peons agrícoles i 3 capatassos. La duració del contracte serà de dos mesos i mig, aproximadament, finalitzant el 30 de setembre de 2020. “Des del departament d’ADL estem molt satisfets amb esta subvenció, que permetrà la contractació de 31 persones desocupades de Sueca que hagen treballat en matèria agrícola. L’Ajuntament, per la seua banda, aportarà a este Programa la quantitat de 9.040,48 euros, que es destinaran a pagar les indemnitzacions dels treballadors i treballadores per finalització de contracte, així com per al material que siga necessari a fi de desenvolupar el projecte”, ha explicat el regidor responsable d’ADL, Joan Carles Vázquez.



“L’objectiu d’esta subvenció és recuperar, conservar i potenciar un ús sostenible dels recursos naturals i paisatgístics de Sueca, principalment de l’ecoturisme, sector que posseeix un gran potencial en el nostre municipi, i que està començant a desenvolupar-se gràcies a diverses empreses locals i a la Tourist Info”, ha assenyalat el regidor d’Agricultura, José Luis Ribera. Un altre dels objectius del Programa, serà el d’evitar el potencial risc d’incendis forestals. Això implica, en primer lloc, la correcta gestió de la vegetació, amb reducció de les poblacions de les espècies no autòctones garantint, simultàniament, l’adequada conservació de les autòctones, i mantenint l’altura d’espècies arvenses i nitròfiles, minimitzant així el risc d’incendi.



Per a poder participar en el Programa, les persones interessades hauran de complir els següents requisits:

estar inscrites en Labora amb les següents ocupacions: PEÓ AGROPECUARI i/o ENCARREGAT o CAPATÀS AGRÍCOLA, EXCEPTE EN HORTS I HIVERNACLES;

haver sigut donada d’alta 3 mesos en el SISTEMA ESPECIAL AGRARI, els últims 12 mesos immediatament anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i almenys un d’ells, en els últims 9 mesos anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

El procediment per a la selecció de personal, estipulat pel SEPE, consistirà en l’enviament a Labora (Servei Valencià d’Ocupació i Formació), per part de l’Ajuntament, d’una oferta genèrica sol·licitant d’estos perfils. Posteriorment, Labora emetrà un llistat amb les persones que compleixen els requisits; no obstant això, es podrà sol·licitar a Labora, fins a l’1 de juny, la inclusió en el llistat de qualsevol persona que, complint els requisits, no haja sigut inclosa.

Seguidament, les persones preseleccionades, a les quals prèviament se’ls haurà donat cita prèvia, hauran de presentar la documentació a l’Ajuntament de Sueca. Des del Consistori remarquen que no s’atendrà cap persona que acudisca sense cita prèvia i sense mascareta. Finalment, es realitzarà la baremació dels expedients per part de la comissió competent, i es procedirà a la selecció i a la posterior contractació de les 28 primeres persones que apareguen en la llista de peons, i les tres primeres de la llista de capatassos, i que hagen aportat correctament tota la documentació.

Per a més informació, es pot telefonar al 96 170 00 50, extensió 101, fins al dimecres, 3 de juny. En breu, es publicaran els terminis d’inici del Programa i, per tant, de presentació de documentació.