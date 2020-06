L’Ajuntament de Sueca actuarà de nou contra la proliferació d’insectes i rates en el nucli urbà i la zona marítima

Connect on Linked in

Este matí s’han iniciat els treballs de la nova empresa contractada per l’Ajuntament per a combatre, com es realitza periòdicament, les plagues d’insectes i rosegadors en tot el nucli urbà de Sueca i la seua zona marítima. “Des de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Sueca hem volgut incidir en estes campanyes, especialment estos dies, davant la proliferació de paneroles i rosegadors amb l’arribada de la calor. Este matí hem començat a treballar als carrers del centre del nucli urbà; demà estarem en la zona marítima i, durant els pròxims dies, actuarem en tota la població”, ha explicat el regidor de Sanitat, José Miguel Giménez.



L’empresa contractada durà a terme treballs de desinfecció, desinsectació i desratització, així com de tractament contra el corcó en el municipi. “Des de l’Ajuntament teníem planificat este tipus d’actuacions prèvies però, a causa de la crisi sanitària, no hem pogut aplicar el full de ruta tal com estava programat. Malgrat tot, realitzarem una campanya de xoc sobre este tema perquè la ciutadania tinga les mínimes molèsties possibles. El mateix ocorre amb la campanya de previsió de plagues de mosca negra i mosquit tigre. Hauríem desitjat actuar amb més antelació, però la crisi ho ha impedit. De cara al pròxim any, dins de la normalitat, realitzarem més actuacions preventives”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.