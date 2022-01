L’Ajuntament de Sueca adquireix un nou elevador elèctric de fèretres per al Cementeri Municipal

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria responsable del Cementeri Municipal, ha adquirit un nou transportador i elevador de fèretres per a oferir un servei amb totes les garanties. “Considerem que disposar únicament d’un elevador elèctric resultava totalment insuficient perquè, en dependre només d’ell, en el cas d’avaria o deficiència tècnica, havíem de recórrer al manual, molt antic, que ja no resultava òptim en l’actualitat. A partir d’ara, comptarem amb dos elevadors elèctrics a la disposició del Cementeri a fi d’assegurar el servei i cobrir els enterraments amb les millors garanties possibles, tant respecte a la seguretat dels treballadors com per als difunts i familiars”, ha assenyalat el regidor responsable, Joan Carles Vázquez.

Després de la corresponent licitació, el nou elevador, que ha suposat una inversió de 30.000 euros, funciona amb bateries i servirà com a vehicle també. Compleix amb totes les normes de seguretat per a la seua utilització per part dels operaris, i amb un sistema hidràulic de corrons per a facilitar la introducció dels fèretres en els nínxols.