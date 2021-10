L’Ajuntament de Sueca adverteix sobre el tancament del vedat per a la temporada de caça

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria responsable del Consell Agrari, ha anunciat que, des del dimecres passat, s’ha procedit ja a tancar tot el perímetre del vedat per a la temporada de caça d’aus aquàtiques i, per tant, durant les pròximes setmanes es prohibirà l’accés. “Demanem a la ciutadania que, per la seua seguretat, respecte eixe tancament. Així mateix, les persones interessades en l’observació d’aus han de saber que, tant des del Club de Caçadors com des de la Junta de Tirades i el propi Ajuntament, se’ls facilitarà tota la informació que necessiten sobre aquells punts concrets on l’observació es puga realitzar de manera segura”, ha explicat el regidor d’Agricultura i president del Consell Agrari, José Luis Ribera, qui també ha assenyalat que el vedat es reobrirà el mes de gener.

El regidor ha demanat també que es respecte este vedat perquè la seua activitat reporta uns beneficis econòmics que es tradueixen en inversions i en els sous per a tot el personal que treballa durant esta temporada de caça.