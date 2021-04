L’Ajuntament de Sueca agraeix la col·laboració ciutadana en el passat pont de Setmana Santa i Pasqua

Connect on Linked in

La Regidoria de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Sueca ha volgut expressar el seu agraïment a la ciutadania pel comportament mantingut durant els dies de Setmana Santa i Pasqua, en els quals no s’han produït incidents ressenyables i s’ha complit majoritàriament amb les normes de seguretat sanitàries. “Davant l’acumulació de dies festius, des de la Policia Local, i en coordinació amb la Guàrdia Civil, s’havia previst un operatiu especial per la previsible acumulació de persones, especialment en la zona marítima. Hem d’assenyalar que, de manera majoritària, la ciutadania s’ha comportat amb responsabilitat i ha complit les normes de seguretat, i això és molt d’agrair”, ha assenyalat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.

Les mínimes intervencions de l’operatiu especial previst per la Policia Local, en coordinació amb la Guàrdia Civil, s’han centrat en: incompliments puntuals de les distàncies de seguretat; en un accident de trànsit produït en els voltants del Palmar; i a causa de les molèsties, la imprudència a l’hora de comportar-se socialment i els riscos per a la salut que comporta la celebració d’algunes festes privades, que han derivat en denúncies administratives i, en un cas en concret, en la instrucció de diligències en el jutjat per desobediència a l’autoritat. “Tal com esperàvem, hem tingut una gran afluència de persones a les platges i passejos marítims i, malgrat això, la ciutadania ha sigut respectuosa i s’ha comportat generalment de manera correcta. Així mateix, en les casetes de camp les reunions s’han realitzat majoritàriament també en espais exteriors oberts i ventilats, i tampoc s’ha produït cap incidència”, ha explicat Carlos Ramírez, qui ha volgut agrair la labor de la Policia Local i la Guàrdia Civil, així com de la Guarda Rural i el regidor d’Agricultura i responsable del Consell Agrari, José Luis Ribera, per la seua total col·laboració en el dispositiu especial previst.

Des de la Policia Local han informat que, de cara al pròxim pont, es mantindrà el mateix operatiu especial davant la previsió d’una nova acumulació de persones en la zona marítima.