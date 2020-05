L’Ajuntament de Sueca ajudarà als comerços i pimes que vulguen desinfectar els seus locals

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Comerç, i amb la col·laboració de l’associació Arrima’t i el Gremi d’Hostalers del municipi, ha posat en marxa una nova ajuda per als autònoms, comerços i pimes locals, a través de la qual se’ls facilita la possibilitat de desinfectar els seus negocis davant la pròxima obertura d’alguns o l’arribada de clients ja en uns altres. Estos serveis de neteja i desinfecció es contractaran a una empresa especialitzada. A través d’esta ajuda, l’Ajuntament de Sueca es faria càrrec del 70% dels costos de la desinfecció del local, i l’empresa o comerç del 30% restant.



“Es tracta d’una ajuda més de les que estem oferint a les nostres pimes i comerços locals per a dur a terme treballs de desinfecció en els seus locals davant l’arribada de clients. L’objectiu és que el virus no vaja a més i, al mateix temps, que, tant els amos dels negocis com els clients, se senten segurs i protegits. Des de l’Ajuntament vetlem sempre per la seguretat de la nostra ciutadania”, ha explicat la regidora de Comerç, Manoli Egea.



“Es tracta d’una de les ajudes més esperades perquè és una de les primeres mesures que han d’adoptar-se a l’hora de reobrir els negocis, que estiga tot net i desinfectat. Per tant, és una bona oportunitat la que ens brida l’ajuntament de poder tindre tot a punt i transmetre major seguretat als nostres clients. La regidora de Comerç s’està bolcant molt amb nosaltres des de l’inici la situació i esta és una prova més”, ha assenyalat el president del Gremi d’Hostalers de Sueca, Juan José San Bartolomé. “Es tracta d’una altra de les accions que hem tirat avant treballant braç a braç amb l’Ajuntament, perquè ara, més si cap, hem de treballar units pel comerç de Sueca. Volem donar les gràcies a la regidora responsable d’este àrea perquè facilita molt el treball i sempre està disposada a col·laborar en el que faça falta en benefici del nostre teixit comercial. Des d’Arrima’t estem treballant per tots els negocis del municipi, sense importar si són associats o no, perquè, en estos moments, hem d’esforçar-nos tots al màxim perquè el nostre comerç millore la seua situació al més prompte possible”, ha manifestat el president d’Arrima’t, Tony Landete.



Tots aquells comerços i negocis interessats, hauran d’emplenar un qüestionari a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Sueca o el perfil oficial de Facebook i, al més prompte possible, acudiran els professionals a fer estos treballs de desinfecció.