L’Ajuntament de Sueca amplia el servei d’atenció telefònica per a autònoms i empreses

L‘objectiu fonamental és facilitar-los informació i assessorament sobre les ajudes de les diferents administracions a les que poden optar, així com sobre les mesures de seguretat

A partir d’ara, a més del servei que es presta de manera centralitzada des de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, l’Ajuntament ofereix assessorament i informació de manera directa a la ciutadania de Sueca que la puga necessitar.



“Amb esta nova mesura impulsada per l’Ajuntament de Sueca, volem mostrar el nostre interés per recolzar al màxim en estos moments als sectors productius, el vertader motor que seguirà cap avant per a fer front a la nova situació socioeconòmica derivada de la crisi sanitària causada pel coronavirus”, ha explicat el regidor responsable de l’ADL, Joan Carles Vázquez, qui ha remarcat també que “este servei pretén, sobretot, informar i fer costat als autònoms i empreses davant els dubtes que els estan sorgint sobre quines mesures han d’adoptar el dia que tornen a obrir els seus comerços”.



A través de l’Agència de Desenvolupament Local es prestarà, via telefònica i correu electrònic, una atenció personalitzada als treballadors, autònoms i empresaris, en qüestions relacionades amb els tràmits que les diferents administracions han posat en marxa per a percebre les diferents ajudes.



“Actualment existeix una sobrecàrrega d’informació, dispersa, i moltes vegades difícil de comprendre per la ciutadania, i fa falta que professionals els aconsellen i reconduïsquen per a prendre, de manera consensuada amb l’Administració, totes les mesures que més els puguen afavorir a fi d’eixir d’esta situació de crisi”, ha assenyalat Vázquez.



L’horari d’atenció telefònica serà de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Els correus electrònics als quals poden enviar un email són els següents:

• mgarciasellers@sueca.es • svila@sueca.es sueca_adl@gva.es –