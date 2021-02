L’Ajuntament de Sueca completa la renovació de la flota de vehicles destinats a la guarderia rural

Connect on Linked in

l Consell Agrari, dependent de la Regidoria d’Agricultura, ha adquirit un nou vehicle per als treballs que realitzen els guardes rurals. D’esta manera, l’Ajuntament de Sueca completa la renovació total de la flota de vehicles i maquinària que tenen a la seua disposició els treballadors de l’ens. “Es tracta d’un vehicle seminou, model 4×4, que s’ha pogut adquirir gràcies a les gestions realitzades després de la compra d’un anterior vehicle fa uns mesos, aprofitant el romanent que va quedar. El vehicle compta amb les característiques idònies per a satisfer les necessitats de la guarderia rural, tal com ens van sol·licitar”, ha assenyalat el regidor d’Agricultura i Consell Agrari, José Luis Ribera, qui ha explicat també que esta adquisició s’ha realitzat sobre la base del pressupost anterior de 2020, i que amb ella es completa tota la renovació de la flota, ja que la maquinària i els vehicles amb què comptava el Consell Agrari havien quedat obsolets.



Per a l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, “la guarderia rural, dins del Consell Agrari, representa un ens que presta un servei molt important al col·lectiu agrícola, un servei que s’ofereix des de l’Ajuntament i que suposa l’enveja d’altres poblacions que manquen d’este. Per això, havíem de dotar-lo dels recursos materials necessaris perquè puga realitzar la seua labor en condicions, podent accedir a terrenys i camins que amb altres vehicles no es podria”. Per a la primera autoritat municipal, esta adquisició remarca l’aposta clara que està fent l’Ajuntament, tant en la Policia Local com ara en el Consell Agrari, per a adequar tot el parc mòbil existent, millorant les condicions de treball dels funcionaris perquè revertisca en la ciutadania.



Per la seua banda, el regidor d’Agricultura, José Luis Ribera, ha anunciat també que “pel que respecta al pressupost de 2021, invertirem en diverses infraestructures, com la construcció de dos ponts nous o la millora de la senyalització de tot el terme, que es troba molt deteriorada perquè fa anys que no s’inverteix en ella. La llàstima és que, de moment, s’haja hagut de paralitzar tot per l’actitud incomprensible de Compromís de presentar ara, fora de termini, una al·legació als pressupostos i, per tant, qualsevol acció es veurà retardada”.