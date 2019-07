L’Ajuntament de Sueca condiciona solars per a ampliar l’aparcament en la zona marítima

L’Ajuntament de Sueca, a través de les Regidories de Serveis Municipals i la responsable del Consell Agrari, estan duent a terme estos dies actuacions en la zona marítima de Sueca amb l’objectiu de netejar i condicionar diferents solars. Es tracta d’unes accions molt reclamades pels veïns i visitants de diferents zones costaneres, amb les quals s’aconsegueix, al mateix temps, ampliar les zones d’aparcament públic. “Com sabem a l’estiu augmenta la població en la costa i havíem de trobar una solució als problemes d’aparcament. A més d’ampliar les places, estem condicionant estos solars, acabant amb la insalubritat i les males condicions que presentaven, beneficiant per tant als veïns i estiuejants de la zona”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.



Les actuacions s’estan duent a terme en diferents zones de platja, com ara Fernandet o Motilla. “Vam rebre les propostes dels veïns i, des de la Regidoria de Serveis Municipals, ens vam posar a treballar per a buscar altres zones d’aparcament. En Fernandet, per exemple, tindran cabuda uns 50 vehicles i, en Motilla, hem ampliat la capacitat del pàrquing existent en unes 15 o 20 places més”, en paraules del regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez. Per part seua, el regidor responsable del Consell Agrari, José Luis Ribera, ha volgut mostrar el seu agraïment a la junta de l’ens per prestar la seua col·laboració total per al condicionament d’estos terrenys. “Hi ha hagut una coordinació absoluta entre tots els departaments i esta actuació és la prova”, ha expressat Ribera. L’alcalde ha explicat que, a causa de la recent incorporació del nou equip de govern, s’han hagut de dur a terme estos treballs d’ampliació d’aparcaments iniciat ja el mes de juliol, però que de cara al pròxim any “dins del pla de treball, tindrem tot previst i preparat perquè quan comence l’estiu estiga ja tot operatiu”.



Actuació pistes de petanca

El regidor de Serveis Municipals ha explicat també que han procedit a realitzar una actuació, conjuntament amb la Regidoria d’Esport, en les pistes de petanca situades en la zona de Palmeres. A causa del mal ús que es feia d’elles, utilitzades com a zona de “botelló”, i després de les queixes dels veïns, les pistes han hagut de ser delimitades amb tanques restringint així el seu ús únicament per a les persones que acudisquen a jugar a petanca. Els seus usuaris han mostrat la seua satisfacció pel resultat d’esta actuació.