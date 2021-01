L’Ajuntament de Sueca considera lamentable que Compromís intente retardar el funcionament del consistori presentant ara, fora de termini, una esmena als pressupostos aprovats el mes passat

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha volgut manifestar la seua sorpresa i malestar davant la mesura adoptada per Compromís Sueca de presentar ara, fora de termini, una esmena als pressupostos de 2021 aprovats el mes passat, “provocant el retard de l’aplicació d’estos pressupostos, amb l’únic propòsit d’entorpir, una vegada més, la labor d’este Ajuntament. Resulta encara més lamentable esta actitud en la situació tan greu en la qual ens trobem, amb una crisi sanitària i econòmica de conseqüències incalculables. En lloc de col·laborar un poc, la seua frustració i afany de venjança provoquen que actuen d’esta manera, entorpint que el consistori dispose de liquiditat per a, entre altres accions, poder contractar a persones aturades; poder destinar partides a Serveis Socials, a fi d’ajudar a la gent que ho està passant malament; pagar factures; o poder posar projectes en marxa”.



Per a l’alcalde de Sueca resulta sorprenent que, davant la situació tan greu que estem vivint, Compromís actue d’esta manera, “com si no tinguérem ja suficient amb tot el que està ocorrent! Compromís presenta ara l’esmena a uns pressupostos que ni tan sols es van dignar a treballar en el seu moment, ni abans del ple, en el qual els vam donar l’oportunitat de fer les seues aportacions abans de tancar el pressupost, ni durant la celebració d’este, en el qual van tindre el desvergonyiment de dir que eren festes nadalenques per a justificar que no ho havien treballat. No van fer cap aportació quan hauria d’haver-se fet i, ara, pretenent retardar l’aplicació del pressupost, presenten una esmena fora de termini, sobre una qüestió que mai ells, governant tants anys, van ser capaços de solucionar. Per cert, a nosaltres, estant en l’oposició, mai es van dignar a oferir-nos l’oportunitat de poder aportar abans de celebrar el ple de pressupostos. Per això, som diferents a ells”, ha assenyalat Dimas Vázquez.



La primera autoritat municipal considera que Compromís no va complir amb les seues obligacions quan corresponia, prèviament a la celebració del ple, “no van fer els seus deures, es van dedicar a jugar a l’amagatall fent veure que havien estudiat els pressupostos. Eixa és la responsabilitat que demostren cap els seus veïns i veïnes. Em sembla lamentable que ara presenten l’esmena amb l’única intenció de paralitzar l’activitat, no ja dels polítics que gestionem, sinó de l’Ajuntament de Sueca com a institució, perquè puga tindre una liquiditat i que Sueca puga anar endavant”.



L’alcalde de Sueca considera, a més, molt greu que es presente esta esmena fora de termini “per part de persones que han estat governant durant molts anys en este Ajuntament, i que haurien de conéixer de sobres les dates per a presentar, ja no esmenes, que només poden ser abans del ple, sinó al·legacions, que fins i tot en el format de la seua petició s’han equivocat. Diu el refrany que ‘El que pregunta no erra’, però igual la prepotència és tanta que ni s’han dignat a preguntar, o a informar-se, de com boicotejar el pressupost de l’Ajuntament de Sueca”.



La portaveu de Ciudadanos, Celia Beltrán, assenyala que, davant la presentació de l’esmena per part de Compromís ara i no en el seu moment, “vaig pensar que podria deure’s a una aportació tan important que justificara este retard. Però m’he emportat una gran sorpresa quan he comprovat que l’aportació que traslladen podria considerar-se d’una relativa importància davant la gravetat de la situació en què ens trobem, amb la necessitat de posar en marxa moltes altres accions d’urgent necessitat. Amb la de temes tan importants que podrien utilitzar per a realitzar eixa esmena! I damunt la fan fora de termini. Si és tan important per a ells, per què no la van realitzar immediatament després d’aprovar-se el pressupost? Tot això demostra l’interés que tenen per la seua ciutat”. Així mateix, Celia Beltrán ha enlletgit a Compromís el no concedir ni l’abstenció als pressupostos. “Quan ells han governat, Ciudadanos s’ha abstingut sempre, donant-los una oportunitat perquè desenvoluparen els seus projectes; però veig que ells no tenen la mateixa consideració política amb nosaltres. Se suposa que tots som suecans i volem el millor per al nostre poble, però per a ells es veu que és més important recórrer a excuses i a detalls mínims quan tenim tant per fer. Continuen en la seua línia d’oposició gens constructiva i només destructiva per a fer mal, no per a aconseguir una Sueca millor”.



Per la seua banda, el portaveu del PP, José Luis Ribera, explica que ja va advertir, quan va finalitzar el ple dels pressupostos, que Compromís s’estava equivocant. “Els vaig explicar com es feien les esmenes i el termini per a la seua presentació. Malgrat això, ens sorprén que, podent presentar-les prèviament al ple, ja que disposaven dels pressupostos, o durant la celebració d’este, se’ls ocorre fer-ho ara amb la finalitat de retardar l’aplicació d’un pressupost summament social. Una vegada més, demostren que no s’assabenten del que succeeix a la nostra ciutat, que fan les coses cada vegada pitjor, i que l’única cosa que volen és perjudicar tota la ciutadania. Tenen l’obsessió de tombar a este projecte de govern que ha impedit que continuaren fent el que volien pensant-se que Sueca era de la seua propietat”. Per a José Luis Ribera, tot això evidència que “Compromís està cada vegada més lluny dels suecans i les suecanes, i només pensen en ells mateixos; cosa que no fa l’equip de govern i regidors delegats”.