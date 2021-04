L’Ajuntament de Sueca contracta 12 joves desocupats menors de 30 anys gràcies al primer Pla d’Ocupació finançat íntegrament amb recursos municipals

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca ha incorporat a la seua plantilla 12 nous/ves treballadors/res desocupats/des menors de 30 anys, gràcies a la posada en marxa del primer Pla d’Ocupació Municipal del consistori en la seua història, amb un pressupost de 217.762,45 euros, subvencionat al 100% amb recursos propis.

La regidora responsable de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), Carmen Pé-rez, ha acudit a la sala d’actes de la Casa de la Cultura junt a l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, per a donar la benvinguda a les persones beneficiàries d’este Pla, els quals, prèviament, estaven assistint al curs de prevenció de riscos laborals i a la signatura dels contractes. “És una satisfacció poder rebre a estos nous treballadors i treballadores que s’incorporen a la plantilla del consistori gràcies a este Pla d’Ocupació Municipal, el primer que posa en marxa l’Ajuntament finançat íntegrament amb recursos propis. Un Pla que ha sigut possible també gràcies a les bases que va posar en funcionament l’anterior regidor responsable de l’ADL, Joan Carles Vázquez. Pensem que, especialment quan falla la creació d’ocupació per iniciativa privada, l’oferta pública no pot fallar. Ara hem posat en marxa este Pla per a menors de 30 anys i, per al mes d’octubre, tenim previst posar en marxa el destinat a majors de 30. A estos plans propis, sumarem els de l’EMPUJU i EMCUJU, el destinat a peons agrícoles i el de l’EMCORP, per a majors de 30 anys també, que esperem es tornen a convocar enguany. Des de l’Ajuntament, continuarem apostant per este tipus de polítiques d’ocupació”, ha explicat la regidora responsable de l’ADL, Carmen Pérez.

“L’any passat vam posar en marxa ja una sèrie de tràmits per a poder contractar persones desocupades amb recursos propis, a través d’un Pla d’Ocupació que es va iniciar a finals de 2020 i que estava relacionat amb les necessitats que hi havia provocat la crisi sanitària, i l’econòmica, de la Covid-19. Tot gestor públic ha de tindre com a màxima la creació d’ocupació, especialment en una situació tan complicada com la que estem vivint. Continuarem treballant durant esta legislatura en la creació de nous plans d’ocupació propis, a més de continuar aportant recursos econòmics municipals als plans estatals o autonòmics que es vagen produint”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

Les 12 persones seleccionades realitzaran funcions de delineant, tècnic superior en comptabilitat i finances, tècnic en protecció animal, enginyer d’organització industrial, tècnics administratius i peons d’oficis múltiples. Tots els contractes tindran un any de vigència, menys els corresponents als tècnics administratius i peons d’oficis múltiples, que seran de 6 mesos.