L’Ajuntament de Sueca contracta a 18 joves desocupats gràcies als programes EMCUJU i EMPUJU

El saló de plens ha acollit este matí l’acte de recepció dels 18 joves desocupats menors de 30 anys que, durant un any, passaran a formar part de la plantilla del consistori gràcies als programes EMPUJU i ENCUJU. Tots ells desenvoluparan diverses tasques, amb major o menor grau de qualificació, mitjançant contractes temporals en pràctiques (EMCUJU) o contractes temporals per obra o servei (EMPUJU). El regidor responsable de l’Agència de Desenvolupament Local, Joan Carles Vázquez, ha sigut l’encarregat de donar la benvinguda als nous treballadors de l’Ajuntament i de presentar-los als tècnics/tutors responsables de les seues funcions. També ha afirmat que des de l’Ajuntament continuaran apostant per estos plans de treball i altres que puguen sorgir.



Han assistit també a l’acte d’este matí l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; una gran representació de la Corporació Municipal; i el regidor del Perelló, José Ferrer, en tindre l’entitat local menor assignat a un dels joves contractats.



Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Sueca cofinança estos programes subvencionats per LABORA-SERVEF (Servei Valencià d’Ocupació i Formació) dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; i el Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-20. Els imports de la subvencions ascendeixen a 154.177,97 euros, en el cas de l’EMPUJU, i de 141.915,91 euros, en el de l’ENCUJU, als quals cal afegir l’aportació que realitza el consistori de Sueca.



Enguany, a més, des de l’Ajuntament s’ha volgut posar especial èmfasi en aquells joves qualificats que es troben en situació de desocupació.