L’Ajuntament de Sueca contracta a 25 persones per a treballar en tasques agrícoles

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria responsable de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) i la Regidoria d’Agricultura, ha contractat a 22 peons agrícoles i 3 capatassos, gràcies a la subvenció rebuda pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), i a l’aportació del propi Ajuntament, les quals sumen un total de més de 100.000 euros. El període de contractació s’inicia hui, 1 de juliol, fins al 30 de setembre de 2020.



Els regidors d’ADL, Joan Carles Vázquez, i Agricultura, José Luis Ribera, han acudit este matí a l’inici de la primera jornada laboral per a donar-los la benvinguda i explicar-los en què consistiran els treballs que hauran de realitzar, així com les mesures preventives que hauran de seguir per la crisi sanitària i per a evitar els colps de calor.



“Este matí s’han incorporat estes 25 persones, gràcies a una subvenció del SEPE, tramitada pel departament d’ADL en coordinació amb el Consell Agrari, per a la realització de treballs agrícoles, com a desbrossament i adequació de camins perquè presenten el millor estat de conservació. Estes persones han passat un procés de selecció que s’ha complicat un poc per la situació de crisi sanitària, però al final hem pogut tirar endavant esta subvenció per a poder beneficiar a estes persones facilitant-los un treball durant els tres mesos de període estival”, ha assenyalat el regidor responsable d’ADL, Joan Carles Vázquez.



“Les 25 persones es dividiran en tres quadrilles, amb tres capatassos, i en estos moments es començarà a treballar, segons les indicacions del Consell Agrari, en els camins rurals i accessos a les platges que presenten un mal estat. A partir d’ací, els tres grups es repartiran les actuacions en diversos punts de camins rurals i zones pròximes al nucli urbà. Són zones que habitualment no es poden treballar amb maquinària, i gràcies a la contractació d’este personal, es podran solucionar estos problemes. A més, comptaran amb l’ajuda, quan es requerisca, de la maquinària i personal del Consell Agrari”, ha indicat el regidor d’Agricultura i responsable del Consell Agrari, José Luis Ribera, qui ha explicat també que es realitzarà una planificació setmanal de les zones on s’haja d’actuar, compaginant els interessos agrícoles amb els mediambientals.